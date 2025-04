Inzaghi attacca la Lega Calcio: il retroscena che ha fatto scalpore dopo la decisione di Inter-Roma

La giornata di ieri è stata lunghissima su tutti i fronti. Da parte dei nerazzurri c’è delusione per la scelta che non ha soddisfatto le proprie richieste, tra i più delusi però c’è Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter ha scelto una linea durissima al seguito dell’ufficialità dell’orario di Inter-Roma (riprogrammata domenica alle 15:00).

A raccontare il retroscena è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il rinvio a domenica pomeriggio non è piaciuto per nulla al tecnico che si è sentito “non tutelato” dalla Lega Calcio, mandando un messaggio forte e chiaro.

Inzaghi si scaglia contro la Lega Calcio, delusione e muro contro tutti per Inter-Roma

Questo è quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Poi la riunione con squadra e società per tornare a domenica, anche dopo il crescendo di polemiche, per evitare di giocare sabato

In generale, un senso di insoddisfazione diffuso, perché il tecnico non si è sentito tutelato a fondo. Questo balletto ha condizionato anche la preparazione della partita di oggi. Quando è sceso in campo per l’allenamento di ieri pomeriggio, per intendersi, era ancora viva l’ipotesi di un rinvio a maggio del match con la Roma”.