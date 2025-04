Arriva in ospedale con forti dolori: James Senese operato d’urgenza nella notte a Napoli

Paura per James Senese, il celebre musicista napoletano che questa notte è stato operato d’urgenza presso l’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

James Senese operato d’urgenza a Napoli: come sta

Stando a quanto emerso, l’artista dopo aver accusato forti dolori si sarebbe recato presso il nosocomio partenopeo. Qui i medici gli avrebbero diagnosticato un’ernia strozzata, decidendo di intervenire d’urgenza con un’operazione mirata.

L’intervento sarebbe riuscito perfettamente ma Senese dovrà restare in ospedale ancora qualche giorno. In tanti, nel frattempo, stanno inondando le sue pagine social con messaggi affettuosi. Il 2 maggio uscirà il suo nuovo lavoro discografico, intitolato “Chesta nunn’è a terra mia”, e partirà anche il tour di presentazione del disco, in occasione degli 80 anni appena compiuti da James.