Napoli, Conte è una furia per l’infortunio di Neres: l’episodio prima del Monza

Antonio Conte e la rabbia per l'infortunio di David Neres, l'ennesimo in questa stagione al Napoli

La Gazzetta dello Sport racconta di un retroscena legato all’infortunio di David Neres. Secondo quanto spiegato dal quotidiano, Antonio Conte si è infuriato col suo staff per l’ennesimo infortunio stagionale per il brasiliano, rabbia che parzialmente è uscita fuori anche in conferenza stampa venerdì pomeriggio.

L’episodio prima del Monza, Conte sull’infortunio di David Neres, l’ennesimo al Napoli

“Ora è tutto chiaro, se ce ne fosse davvero bisogno. Per chi ancora non si spiega lo sfogo di Conte alla vigilia di Monza, c’è il comunicato apparso ieri sul sito della società a dare ulteriori risposte. «David Neres si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra».

Tradotto: stop di almeno 20 giorni, stagione quasi finita per l’attaccante brasiliano e volata scudetto fortemente compromessa. Volendo immaginare un recupero miracoloso e veloce, Neres non rientrerà prima della penultima giornata, nella trasferta di Parma. Oppure contro il Cagliari, nell’ultima giornata. Quando chissà che clima ci sarà in città e al Maradona. Conte sa esaltarsi come pochi quando c’è da andare oltre ogni avversità, ribaltare il pronostico, lottare e sudare. Però a tutto c’è un limite e questa ennesima tegola lo ha colpito fortemente, come si è capito poi”.