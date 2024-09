Torre del Greco, le condizioni del 16enne precipitato a scuola rimangono molto gravi

Non migliorano le condizioni del ragazzo di 16 anni precipitato ieri mattina da uno dei piani alti dell’Istituto Tecnico Eugenio Pantaleo in via Cimaglia a Torre del Greco. Il quadro clinico rimane molto grave, secondo l’ultimo aggiornamento ufficiale rilasciato dall’Asl Napoli 1.

Ieri il ragazzo è stato operato alla testa e ai polmoni per i traumi riportati dopo la caduta. Proseguono le indagini congiunte di carabinieri e polizia, che stanno raccogliendo informazioni tra studenti e personale scolastico per decifrare il più possibile una dinamica che purtroppo diventa sempre più chiara agli occhi degli inquirenti.

Intanto, la comunità di Torre del Greco si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo mostrando tutta la solidarietà possibile. Un episodio che ha acceso il controverso dibattito sul tema del bullismo, una nube nerissima che aleggia sulla vicenda e su cui andrà fatta chiarezza.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.