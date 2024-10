Addio Ciro, l’ultimo saluto al 16enne di Torre del Greco morto: via ai funerali

Domani, giovedì 3 ottobre, si terranno i funerali di Ciro Perna, il ragazzo morto a soli 16 anni dopo essere precipitato da una finestra della scuola Pantaleo di Torre del Greco.

La cerimonia si terrà nel pomeriggio di domani, giovedì 3 ottobre, a partire dalle ore 16:00 presso la Basilica di Santa Croce. Un momento sicuramente toccante per l’intera comunità torrese che ha accolto con sconforto la tragica notizia, fin dal primo istante.

Era il 24 settembre quando il 16enne, entrato in aula, sarebbe precipitato poco dopo, schiantandosi sull’asfalto. Di qui la corsa all’Ospedale del Mare dove il ragazzo è stato operato d’urgenza. Nonostante lo sforzo dei medici, tuttavia, dopo due giorni di agonia, il cuore di Ciro ha smesso di battere per sempre.

Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un gesto estremo, un decesso avvertito quasi come una sconfitta per la città di Torre del Greco che ha visto morire un “figlio” di soli 16 anni, senza fare nulla per evitare tutto questo dolore.

Al di là delle motivazioni, della pista del bullismo, delle dinamiche della vicenda, ora è il momento del silenzio, del rispetto e del dolore. Domani la comunità si riunirà per porgere l’ultimo saluto a Ciro, ricordandolo nel migliore dei modi e facendo in modo che il suo funerale possa essere un grido di dolore affinché tragedie del genere non si ripetano più.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.