È un giorno da incubo quello di oggi per la comunità di Torre del Greco. Ciro Perna, il ragazzo di 16 anni caduto dai piani alti dell’Istituto Tecnico Eugenio Pantaleo, situato in via Cimaglia, è spirato questa mattina all’ospedale del Mare, dove era stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Una tragedia consumatasi poco prima delle 8 di quel maledetto martedì 24 settembre, quando l’adolescente si sarebbe recato in classe per poi precipitare dall’edificio. Dopo notti di speranza e preghiera, Ciro è deceduto.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.