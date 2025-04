A Napoli apre il registro condoglianze per Papa Francesco: dove e quando firmare

A seguito della morte di Papa Francesco, a Napoli è stato ufficialmente aperto il registro di condoglianze dove poter apporre la propria firma per manifestare la partecipazione al lutto e il cordoglio per la scomparsa del Pontefice.

A Napoli il registro condoglianze per Papa Francesco

L’Ufficio del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’apertura di un registro di condoglianze presso gli uffici territoriali del Governo per i cittadini che desiderano manifestare in forma diretta il proprio cordoglio per la morte di Papa Francesco.

Di conseguenza, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha impartito immediate disposizioni per l’attivazione del registro presso la sede del Palazzo del Governo, in piazza del Plebiscito 22 (ingresso principale, piano terra). I cittadini avranno la possibilità di usufruire del servizio a partire da oggi, 23 aprile, e fino a sabato 26 aprile, giornata dedicata ai funerali del Sommo Pontefice.

Un modo per consolidare quel rapporto speciale che lega i napoletani a Papa Francesco. Del resto lo stesso Papa Francesco ha più volte espresso il suo amore per la città napoletana e, proprio durante il suo ricovero, ha voluto lasciare un ultimo messaggio ai partenopei che hanno preso parte al pellegrinaggio giubilare a Roma: “Ho sentito il vostro sostegno. In questi giorni ho sentito tanto la vostra vicinanza, soprattutto attraverso le preghiere con cui mi avete accompagnato. Perciò, anche se non posso essere fisicamente in mezzo a voi, vi esprimo la mia grande gioia nel sapervi uniti a me e tra di voi. Vi benedico e prego per voi. E vi raccomando, anche voi continuate a pregare per me. Grazie“.