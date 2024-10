Torre del Greco, Palasport entro il 2026: ecco la data della prima pietra, manca pochissimo

C’è finalmente la data della “prima pietra” per il palazzetto dello sport di Torre del Greco: la cerimonia nell’area cantiere di viale Europa.

Prima pietra per il Palazzetto dello Sport, ecco la data

La data che gli appassionati di sport all’ombra del Vesuvio aspettavano da anni è arrivata: Torre del Greco avrà il suo Palasport, la cui prima pietra sarà posata lunedì 28 ottobre 2024. Uno spazio fruibile dalle associazioni cittadine e dalle compagini di diversi sport, molte delle quali oggi affollano la raffazzonata tensostruttura del complesso La Salle.

Il palazzetto sarà una delle strutture che, nel disegno dell’amministrazione comunale, costituiranno la Cittadella dello Sport: di fianco al Palasport sorgerà a stretto giro anche l’impianto natatorio e, sogno dei tifosi corallini, il nuovo stadio previsto nel progetto complessivo.

Il 28 ottobre è la data scelta per l’avvio simbolico dei lavori: la posa della prima pietra sancirà la partenza delle attività di costruzione che dovrebbero durare non più di due anni. Nell’occasione, il progetto sarà illustrato dal sindaco Luigi Mennella e dai dirigenti preposti.

Palasport, cerimonia ufficiale il 28 ottobre

Ultimate le opere di picchettamento delle aree interessate, con le successive attività di sbancamento e l’apposizione di tutte le strutture necessarie agli operai, il cantiere dove sorgerà il nuovo palazzetto dello sport di Torre del Greco ha preso definitivamente forma.

È qui, nella zona di viale Europa, tra la Litoranea ed il quartiere Leopardi, che sarà collocato il palasport. Poco distante, come già accennato, sorgerà la piscina comunale (le cui prime opere inizieranno nelle prossime settimane). Oltre alla data di inizio lavori vi è già una presunta data di fine: entro il 2026 le opere dovrebbero essere concluse.

L’appuntamento per parlare del progetto, illustrare tutti gli interventi in programma e per posizionare simbolicamente la prima pietra della futura struttura sportiva è quindi fissato per il 28 ottobre alle ore 10.30: l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha organizzato una cerimonia ufficiale proprio negli spazi di viale Europa.