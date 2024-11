Natale a Torre, mercatini sia a Villa Ciaravolo che a La Salle: ci sarà anche la ruota panoramica

“Doppi” mercatini di Natale a Torre del Greco: il comune annuncia le iniziative per le festività natalizie che coinvolgeranno sia il centro che la zona di S.Antonio.

Saranno due i villaggi natalizi che animeranno la città del corallo per le prossime festività di fine anno: secondo le linee d’indirizzo dettate dall’amministrazione guidata da Luigi Mennella tornerà sia il villaggio di Natale in Villa Ciaravolo che un analoga iniziativa, già sperimentata dalla precedente amministrazione comunale, nel parco Salvo D’Acquisto e nel vicino parcheggio Palatucci, nei pressi degli uffici comunali La Salle nel quartiere S.Antonio.

Due villaggi natalizi, con mercatino di artigianato tipico, giostre, iniziative culturali ed intrattenimento vario per i più piccoli: il chiaro intento è quello non soltanto di “trattenere” qui i torresi vogliosi di atmosfera natalizia in giro per la Campania, sia candidarsi per diventare un attrattore per i residenti delle zone limitrofe e non solo.

“Felice Natale” al Parco D’Acquisto: ci sarà la ruota panoramica

Stando alle linee d’indirizzo, al parco D’Acquisto il Natale dovrebbe cominciare il 6 dicembre e prolungarsi fino al 6 gennaio: previste le tradizionali “casette” con un mercatino di prodotti tipici natalizi, animazione, luminarie a tema e filodiffusione.

Prevista anche un’area food con truck, chioschi e 200 posti a sedere. Una delle attrazioni più interessanti potrebbe però essere il “mini luna park” che l’amministrazione ha chiesto di promuovere, a prezzi calmierati, nell’area di La Salle: autoscontro, pista di pattinaggio, tappetino volante ed una ruota panoramica.

A Villa Ciaravolo cultura e spazio ai più piccoli

Stesso periodo per il “Natale in Villa” al centro cittadino: il polmone verde dedicato a Vincenzo Ciaravolo ospiterà mercatini con prodotti tipici natalizi ed hobbisti, un’area ludica per i più piccoli ed eventi culturali ancora da definire.

Immancabili, in entrambe le aree, le installazioni luminose a tema natalizio: luminarie, tunnel e “selfie box” per catapultare Torre del Greco in pieno “Christmas mood“. Il budget previsto per entrambi gli eventi dovrebbe portare l’ente di Palazzo Baronale ad investire tra i 150 e i 200 mila euro per il primo “vero” Natale torrese dell’amministrazione Mennella.