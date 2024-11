Finale incandescente ma la Turris non strappa i tre punti: con il Team Altamura è 1-1

La Turris recupera il gol di Leonetti e pareggia con Pugliese, aggrappandosi all’1-1 finale. I corallini ritornano a fare punti dopo il ko di Benevento ma la classifica si fa corta grazie alla vittoria del Taranto contro l’Audace Cerignola.

La cronaca di Turris-Team Altamura

La Turris parte fortissimo, prima ci prova Ekuban ma da due passi spara clamorosamente alto, poi Giannone ma Pane è attento in presa bassa. Al 24’ ci prova l’ex Franco per gli ospiti ma il sul tiro finisce sul fondo. Ancora gli ospiti con D’Amico che per due volte crea un brivido all’attento Marcone. I corallini tornano in avanti, Casarini ci prova due volte e per entrambe le occasioni è provvidenziale la respinta di un difensore ospite che salva Pane oramai battuto. Il primo tempo si chiude poi senza minuti di recupero.

La ripresa inizia con pochi sussulti, le due squadre si studiano. Al 57’ la svolta, Ndiaye sbaglia il retropassaggio e lancia Grande che viene atterrato dallo stesso centrale corallino e l’arbitro concede il penalty e Leonetti lo trasforma chiedendo scusa al pubblico. Conte cerca la scossa e manda dentro Onofrietti per Ndiaye. I corallini non si sbloccano e Conte inserisce Trotta, Scaccabarozzi e Pugliese per Nocerino, Morrone e Casarini. All’81’ la Turris trova il gol del pareggio con Pugliese, Giannone di testa impegna Pane e sulla respinta il centrocampista insaccq, è 1-1. Conte inserisce Armiento per Giannone, proprio l’australiano all’83’ impegna Pane in contropiede che devia senza difficoltà. Ancora Turris all’86, di testa ci prova Onofrietti da buona posizione ma spedisce alto. Minuto 91’ chance per Trotta che a tu per tu con Pane si fa ipnotizzare. Finale thriller, Molinaro si mangia il gol per gli ospiti e dall’altra parte Pugliese a gioco fermo si prende il rosso per una sbracciata.