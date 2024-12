Negli ultimi giorni il nome della Turris è stato macchiato di un’umiliazione trasversale, indotta dalla scriteriata gestione che ha portato il club sul ciglio di un burrone senza fondo. Le avversarie del club corallino presenti nel girone C, infatti, hanno iniziato a fare – anche giustamente – i conti su quello che sarà il nuovo scenario nel caso in cui la società di Torre del Greco dovesse essere esclusa dal campionato, a undici giorni dalla scadenza decisiva del 16 dicembre.

“Es tu culpa”: umiliazione Turris, le altre del girone già fanno i calcoli sulla sua esclusione

In maniera diretta o indiretta sono, di fatto, tutte interessate, in base all’articolo 53 comma 3 delle Noif, che ha modificato il regolamento in maniera sostanziale dal luglio 2019: “qualora una società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa”.

Le squadre che si vedrebbero decurtate di tre punti in graduatoria sarebbero Monopoli, Potenza, Trapani, Audace Cerignola, Benevento, Foggia e Messina. Sono invece ben sette i club che scenderebbero di una lunghezza in classifica: Casertana, Sorrento, Avellino, Taranto, Catania, Altamura e Juventus Next Gen.

La Turris verrebbe relegata all’ultimo posto, consentendo di fatto al Taranto di rientrare nella lotta per i play out, qualora riuscisse ad evitare la stessa sorte dei corallini, e contestualmente se dovesse ridurre il distacco dalla quintultima a fine campionato al di sotto della soglia di 8 punti.

Allo stato attuale, il Taranto verrebbe retrocesso direttamente in serie D, mentre i due play out sarebbero Latina-Juventus NG e Messina-Turris.

In caso di catastrofe, la squadra vesuviana sarebbe considerata retrocessa (anche se in realtà non ripartirebbe dai dilettanti), così come il Taranto, distante 14 punti dalla Casertana, che si salverebbe aritmeticamente. L’unico play out che si giocherebbe, vedrebbe affrontarsi Messina e Juventus Next Gen.

La classifica attuale

1 Benevento 34

2 Audace Cerignola 30

3 Monopoli 29

4 Sorrento 27

5 Avellino 26

6 Crotone 26

7 Potenza 26

8 Picerno 25

9 Catania 25

10 Trapani 1905 24

11 Giugliano 24

12 Team Altamura 22

13 Cavese 1919 21

14 Foggia 18

15 Casertana 17

16 Latina 17 (play out)

17 Messina 16 (play out)

18 Turris 11 (play out)

19 Juventus NG 11 (play out)

20 Taranto 3

La classifica senza la Turris

1 Benevento 31

2 Audace Cerignola 27

3 Monopoli 26

4 Sorrento 26

5 Crotone 26

6 Avellino 25

7 Picerno 25

8 Catania 24

9 Giugliano 24

10 Potenza 23

11 Trapani 1905 21

12 Team Altamura 21

13 Cavese 1919 21

14 Latina 17

15 Foggia 15

16 Casertana 16

17 Messina 13 (play out)

18 Juventus NG 10 (play out)

19 Taranto 2

20 Turris 0