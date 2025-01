Continua il mercato prettamente in uscita della Turris. Complice il blocco per le trattative in entrata, i corallini si trovano nel difficile limbo del mese di gennaio. Tanti i volti che cambieranno maglia, altri invece hanno già svuotato il proprio armadietto.

Dopo Ekuban, Casarini, Scaccabarozzi e Cocetta, con Marcone oramai promesso sposo del Parma in Serie A, uno dei nomi più in voga del momento è quello di Samuel Pugliese.

Il classe 2004 è ambito da molte squadre e proprio sul calciatore abbiamo fatto una chiacchierata col suo procuratore, Luigi Matrecano, che ha fatto un quadro della situazione attuale.

Pugliese ambito da più squadre, la Turris pronta a perdere il suo gioiellino

Intercettato ai nostri microfoni nella mattinata odierna, il procuratore ci ha spiegato che sul calciatore classe 2004 c’è molto interesse.

Non solo da club di Serie C, ma sembrerebbe muoversi qualcosa anche in Serie B, dove il centrocampista è apprezzato da alcune squadre. Non c’è ancora nulla di definito però, il mercato è lungo e il calciatore col suo staff analizzeranno al meglio ogni offerta per scegliere la migliore.

“Il mercato è iniziato da poco ma ci sono già alcune squadre interessate a Samuel. Parliamo sia di club di Serie C che di Serie B. Valuteremo tutte le richieste e sceglieremo l’opzione migliore per il ragazzo”.

Su di lui nelle scorse settimane si è fatto avanti il Benevento che spinge molto sui calciatori giovani in chiave minutaggio.

E’ il classe 2004 potrebbe essere un’arma in più nello scacchiere di Auteri. Più defilate in Serie C le candidature di Potenza e Juventus Next Gen, che vista la concorrenza hanno deciso di puntare su altri profili in quella posizione di campo.