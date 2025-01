Ragazzo tenta il suicidio all’Istituto Nautico di Torre del Greco: salvato da bidelli e carabinieri

Tenta il suicidio all’Istituto Nautico, salvato dalla prontezza dei collaboratori scolastici e dei carabinieri: succede a Torre del Greco, proprio a due passi dalla caserma Dante Iovino.

Studente del Nautico tenta il suicidio

Sono stati minuti di terrore quelli vissuti all’Istituto Nautico di via della Giustizia a Torre del Greco, dove di recente si è trasferita la storica scuola torrese.

Come riportato da Ansa, tutto sarebbe accaduto proprio nell’orario di ingresso a scuola: il ragazzo, varcata la soglia della propria classe, si sarebbe diretto non verso il proprio banco ma verso la finestra minacciando di lanciarsi.

Immediato l’intervento di alcuni collaboratori scolastici che hanno provato a distogliere il giovane dal compiere l’insano gesto: il tempo necessario a richiedere l’intervento dei carabinieri della stazione Dante Iovino, praticamente confinante con l’istituto.

Intervengono collaboratori e carabinieri: il ragazzo è salvo

Il pronto intervento dei militari dell’arma ha evitato il peggio: avrebbero infatti avviato un dialogo con il ragazzo che avrebbe anche spiegato i motivi che lo spingevano a togliersi la vita. Alla fine, i carabinieri sono riusciti a farlo desistere.

Subito dopo, sul posto è giunta un’ambulanza per trasferire il giovane presso una struttura sanitaria. La scena è avvenuta sotto gli occhi di moltissimi studenti che stavano per entrare nell’istituto.

Una dinamica molto simile a quanto accaduto nel settembre dello scorso anno all’istituto Pantaleo, sempre a Torre del Greco: purtroppo, in quell’occasione, il giovane Ciro Perna riuscì nel suo triste intento lanciandosi dalla sua aula per morire alcuni giorni dopo.

Si può sempre chiedere aiuto

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma è non mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti. Per questo si deve chiedere aiuto, esternare le proprie difficoltà, parlandone con i propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.