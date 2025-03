Il corallo di Torre del Greco tra le Eccellenze Italiane: l’oro rosso incanta in TV

Il corallo tra le Eccellenze Italiane: il simbolo di Torre del Greco ancora protagonista in Rai nel programma che esalta le bellezze della penisola.

Il corallo tra le Eccellenze Italiane

Torre del Greco si conferma la capitale mondiale della lavorazione del corallo. La trasmissione Eccellenze Italiane su Rai3 ha dedicato un servizio il giorno 11 marzo a questa straordinaria tradizione artigianale, evidenziando il ruolo chiave della città nella trasformazione di questa preziosa materia prima.

Secondo i dati presentati nel servizio, ben il 90% del corallo pescato nel mondo viene lavorato proprio a Torre del Greco. Una tradizione che affonda le sue radici, come ricorda Vincenzo Aucella presidente di Assocoral, nel 1805, quando il marsigliese Paolo Bartolomeo Martin ottenne dal re di Borbone il permesso esclusivo di lavorare il corallo, formando così le prime maestranze locali.

Un’arte tramandata nei secoli

“La lavorazione del corallo a Torre del Greco nasce con una data certa nel 1805”, ha spiegato Aucella. “Da allora, la città ha affinato questa tecnica, adattandola nel tempo ai diversi stili e gusti, mantenendo però sempre intatta la lavorazione manuale.”

Gioia De Simone, imprenditrice del settore, ha raccontato la storia della sua famiglia: “Il mio avo di sei generazioni fa fu un apprendista di Martin. In seguito, avviò un’attività propria che nel tempo è diventata la nostra azienda familiare, premiata nel 2011 tra le 150 più antiche d’Italia.”

L’evoluzione della lavorazione

Oggi, la lavorazione del corallo si avvale anche di tecnologie moderne per garantire la massima precisione. “Abbiamo introdotto macchinari di ultima generazione per tagli di altissima precisione”, ha spiegato De Simone, “ma anche questi necessitano sempre dell’intervento umano per la lucidatura e l’incastonatura.”

Il taglio del corallo resta la fase più delicata: “Il tagliatore deve già immaginare la forma finale dell’oggetto, lavorando con attenzione per evitare danni causati dal calore”, ha aggiunto.

Il corallo eccellenza italiana: sostenibilità e futuro del settore

L’impegno per una pesca sostenibile del corallo è un altro tema fondamentale. “Prima del 1977 si usavano metodi distruttivi come le reti a strascico”, ha sottolineato Aucella. “Oggi la pesca è selettiva: i subacquei raccolgono solo coralli maturi in periodi specifici, garantendo così la conservazione della specie.”

Il settore guarda con ottimismo al futuro: “Dal 1° dicembre 2025, l’Europa introdurrà l’IGP per i prodotti artigianali”, ha rivelato Aucella. “Siamo tra i primi candidati a questo prestigioso riconoscimento.”

Torre del Greco non è solo sinonimo di gioielli, ma anche di innovazione e tradizione che si tramandano da oltre due secoli, mantenendo vivo il fascino senza tempo del corallo.