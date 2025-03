Turris, Borrelli conferma l’interesse: “Stiamo lavorando per rilevare il club”

Si muove qualcosa in casa Turris. Come raccontato dalla redazione di Vesuviolive.it già nei giorni scorsi, è concreto l’interesse del trio di imprenditori composto da Umberto Raiano, Francesco Mango e Ciro Borrelli nei confronti del club corallino.

Turris: Mango, Borrelli e Raiano il gruppo di imprenditori interessati

Proprio quest’ultimo ha dichiarato ai nostri microfoni che il gruppo è all’opera in tal senso: “Si, è vero. Ci stiamo muovendo per comprendere il da farsi. Abbiamo fatto già un passaggio preliminare in FIGC, interagiremo con le istituzioni locali. Insomma, stiamo seguendo l’iter per rilevare la società. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più. Intanto continuiamo a lavorare“.

Parole che fanno il paio con quelle di Umberto Raiano, che lunedì scorso ci aveva raccontato il forte interesse: “Stiamo cercando di capire da dove ripartire – aveva dichiarato – se dalla Serie D o dall’Eccellenza. Il titolo del Pompei rimarrà al suo posto. Se dovessimo ripartire dall’Eccellenza, allestiremmo certamente una squadra per vincere immediatamente il campionato”.

Ricordiamo che, per salvare l’emblema della Turris, ripartendo dal campionato di Eccellenza con una nuova matricola ma con la medesima denominazione, bisognerà versare circa 100 mila euro nelle casse della Federazione.