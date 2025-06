VIDEO/ “’E figlie so’ figlie”: la canzone di Ciro è uno struggente messaggio d’amore per i bambini speciali

Ciro Famyli, dalla popolarità su Tiktok allo struggente brano per suo figlio

Si intitola “’E figlie so’ figlie” il brano interpretato da Ciro Famyli (questo il suo nome d’arte), giovane di Torre del Greco diventato popolare su TikTok per i suoi video ironici, ma che stavolta ha scelto di mostrarsi nella sua veste più autentica e profonda: quella di padre.

Il brano è dedicato al figlio, bambino speciale affetto da autismo, e a tutte le famiglie che ogni giorno affrontano analoghe difficoltà, incomprensioni e spesso anche odissee per ricevere assistenza da parte delle strutture sanitarie, come è capitato a lui.

“’E figlie so’ figlie” è un inno struggente e pieno di verità, che racconta il dolore, la forza e soprattutto l’amore incondizionato di un padre verso suo figlio. “Non arrendetevi mai”: questo il messaggio che Ciro, con il cuore in mano, ha voluto trasmettere.

“’E figlie so’ figlie”, il messaggio di Ciro: “Non arrendetevi mai”

Un messaggio semplice che il maestro Franco Desyre ha tradotto in musica e testo per una melodia struggente che invita a riflettere, che apre il cuore ed avvicina queste famiglie di “guerrieri” che vivono battaglie quotidiane inimmaginabili alla realtà spesso edulcorata dei social.

“È una specie di messaggio di ‘pace'”, spiega Ciro, “intendo soprattutto di pace interiore che voglio trasmettere a tutti i papà e alle famiglie che riescono ad amare incondizionatamente, nonostante tutto. È questa la prova più grande che Dio ci manda”.

Il video, realizzato da Enzo De Vito sul porto di Torre del Greco, sembra leggere nell’animo del padre attraverso i suoi occhi e sfonda il muro del pregiudizio con un linguaggio semplice, perfettamente amalgamato con la melodia.

Il testo della canzone

’E figlie so’ figlie

Sulo quanno nasce tu saie tutta ’a verità

sta vita t’ha scigliuto, sì speciale pure tu

ma nun vide l’ora ’e ’o strigne forte ’mbraccio a te

pecché quanno te guarda t’annammure pure tu

’E figlie so’ figlie

pure quanno te vene ’o curaggio ’e parlà cu nisciuno

comm’è bella ’na parola ritta ciente vote

è sempe festa rint’ ’a casa ma ’o truovo sempe sulo

’E figlie so’ figlie

pure si allucca, sbatte forte ’o core e chiammane cu’ ’e mmane

astrigne forte dint’ ’a chella stanza e cancella ’e paure

pecché Dio c’ha regalato chello ca è cchiù bello ’o munno

e s’hann’accarezzà

Int’ all’uocchie tuoje nu mare ’e parole

n’abbraccio tuojo parla d’ammore senza me parlà

nun sì comm’ ’a tutte ’e criature

sì speciale

saie vulà cchiù in alto

e io ringrazio a Dio che è capitato proprio a me

eh… sì ’o core ’e papà

’E figlie so’ figlie

pure quanno te vene ’o curaggio ’e parlà cu nisciuno

comm’è bella ’na parola ritta ciente vote

è sempe festa rint’ ’a casa ma ’o truovo sempe sulo

’E figlie so’ figlie

pure si allucca, sbatte forte ’o core e chiammane cu’ ’e mmane

astrigne forte rint’ ’a chella stanza e cancelle ’e paure

pecché Dio c’ha regalato chello ca è cchiù bello ’o munno

e s’hann’accarezzà

Sì ’o core ’e papà