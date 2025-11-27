Rivalutazione biblioteca comunale di Torre del Greco, Turris United promuove l’iniziativa

L'ex biblioteca in villa comunale Ciaravolo sarà uno spazio per le associazioni

Un luogo ormai inutilizzato da tempo a Torre del Greco è la biblioteca comunale, che si trova accanto alla Villa Comunale Vincenzo Ciaravolo. Turris United, che da qualche mese cerca di portare di nuovo l’identità corallina nel cuore dei torresi, promuove l’iniziativa di rivalutazione della biblioteca, con l’obiettivo di trasformarla in un luogo ricreativo per la comunità.

Gli obiettivi dell’iniziativa di rinnovamento

L’iniziativa di rinnovamento della biblioteca in uno spazio dedicato alla comunità vede come protagonisti non solo Turris United ma anche altre associazioni culturali che agiscono sul territorio campano.

La biblioteca non sarà solo un luogo dove tutti possono passare il tempo a leggere o studiare: Turris United intende promuovere una serie di eventi dedicati alla Turris e non, come mostre fotografiche, laboratori dove si parla di sport, e incontri con persone di rilievo del panorama sportivo.

Nell’idea delle associazioni ci sono anche fare corsi per chi intende parlare di calcio, stilare un programma di proiezioni sportive, e infine fornire la libreria di tanti libri che parlano di sport.

L’obiettivo è sempre lo stesso: creare luoghi di aggregazione per la comunità, dove si può parlare del passato, per auspicare in un futuro sportivo e sociale migliore per la città.