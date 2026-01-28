“Incontriamoci per risolvere” ma lui massacra la compagna: orrore a Torre del Greco

Un incontro che doveva servire a chiarire la situazione tra una coppia è finito in violenza e ha portato all’arresto di un uomo di 38 anni. I Carabinieri sono intervenuti ieri sera all’ospedale Maresca, dove una donna di 40 anni si era presentata con l’occhio tumefatto e una ferita lacero-contusa vicino all’orecchio. La vittima non aveva mai sporto denuncia, “per il bene dei figli”.

L’ennesima aggressione, l’orrore a Torre del Greco

Secondo quanto ricostruito, la donna conviveva da vent’anni con l’uomo e insieme hanno due figli, di 9 e 7 anni. La loro relazione era segnata da violenze e gelosia ossessiva. Già lo scorso 3 gennaio la donna era stata aggredita, riportando una frattura a un dito, ma aveva parlato di un incidente domestico e non aveva denunciato l’accaduto.

Ieri sera, l’uomo aveva chiesto un incontro “chiarificatore” a casa dei genitori, ma nell’appartamento era presente solo lui. Dopo un iniziale abbraccio, la situazione è degenerata: accuse, violenze fisiche e spintoni. La donna ha tentato di fuggire, ma è stata colpita più volte e cadendo a terra ha battuto la testa sull’asfalto. Solo grazie all’intervento di un’amica è riuscita a raggiungere l’ospedale.

Il 38enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere. La vicenda, riportata da NapoliToday, evidenzia ancora una volta come le dinamiche di violenza domestica possano rimanere nascoste per anni, con le vittime che spesso non denunciano per proteggere i figli.

L’episodio ha sollevato attenzione sul tema della prevenzione e della protezione delle vittime di violenza domestica, sottolineando l’importanza di denunciare e chiedere aiuto alle autorità competenti.