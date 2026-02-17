Polizia Municipale, arriva un ufficio mobile a Torre del Greco: “Maggiori servizi ai cittadini”

Un nuovo ufficio mobile in dotazione alla Polizia Municipale di Torre del Greco: la consegna è avvenuta oggi a Palazzo Baronale e l’attrezzatura sarà operativa già dai prossimi giorni.

Un ufficio mobile per la Polizia Municipale

Un comando sempre più vicino ai cittadini, capace di spostarsi fisicamente sul territorio e trasformare ogni quartiere in un presidio operativo.

Torre del Greco compie un nuovo passo sul fronte della sicurezza e dell’innovazione con l’arrivo del primo ufficio mobile in dotazione alla polizia municipale, un furgone ibrido attrezzato per funzionare come una vera e propria centrale operativa su quattro ruote.

Il mezzo, giunto a palazzo Baronale, è stato presentato al sindaco Luigi Mennella e al dirigente Gennaro Russo, che hanno potuto verificarne da vicino le potenzialità: computer di bordo, collegamenti costanti con il comando e strumentazioni specifiche che consentiranno agli agenti di operare anche nelle aree più periferiche con le stesse funzioni disponibili nella sede centrale di largo Costantinopoli.

Altre innovazioni in arrivo

Non si tratta di un semplice veicolo, ma di un vero hub tecnologico mobile pensato per rendere più efficiente il lavoro della municipale e allo stesso tempo garantire una presenza più capillare sul territorio. Un cambio di passo che rientra in un più ampio piano di potenziamento delle dotazioni tecniche del comando.

Nelle prossime settimane, infatti, è previsto l’arrivo di un secondo furgone con le stesse caratteristiche, sei moto Honda NC750X, un mezzo destinato alla segnaletica e – grazie all’installazione di un ripetitore nell’area del Monte Faito – circa cinquanta nuove trasmittenti radio che permetteranno agli agenti di restare sempre in contatto tra loro e con la sala operativa.

Il primo ufficio mobile entrerà in funzione già nei prossimi giorni, al termine del montaggio degli apparati e delle verifiche tecniche. “Si tratta di una novità importante – afferma il sindaco Luigi Mennella – che consentirà da un lato di assicurare maggiori servizi alla cittadinanza, a partire dalle zone meno vicine al comando, e dall’altro permetterà agli agenti di polizia municipale di avere a disposizione un mezzo utile a svolgere il loro lavoro come fossero direttamente nei loro uffici”.

L’immagine che ne viene fuori è quella di una polizia municipale sempre più moderna e connessa, capace di ridurre le distanze tra centro e periferie e di intervenire con maggiore rapidità ed efficacia. Un investimento che parla di tecnologia ma soprattutto di presenza, controllo e servizio: perché la sicurezza urbana passa anche dalla capacità di esserci, ovunque ce ne sia bisogno.