Faceva prostituire la compagna: la accompagnava dai clienti e incassava i soldi

A Grottaminarda i carabinieri hanno arrestato un uomo di 57 anni, della provincia di Napoli, con l’accusa di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione: avrebbe accompagnato la sua fidanzata presso i luoghi di incontro per poi intascare i soldi. Sarebbe stato colto dai militari proprio mentre svolgeva la sua attività.

Grottaminarda, arrestato per prostituzione: i fatti

I carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Ariano Irpino hanno arrestato in flagranza di reato il 57enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di incentivare e gestire le attività di prostituzione della compagna, nonché sua convivente.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, le indagini condotte avrebbero permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo che avrebbe gestito e tratto profitto dall’attività di prostituzione della donna, occupandosi di un vero e proprio “giro di affari”.

La compagna avrebbe adescato i “clienti” tramite una piattaforma di annunci online per poi recarsi sul luogo prescelto per l’appuntamento, accompagnata dal suo uomo. Quest’ultimo avrebbe poi atteso la donna, incassando poi i proventi dell’attività.

L’uomo è stato arrestato con obbligo di dimora nel comune di residenza e permanenza domiciliare nelle ore notturne. Si tratta di un provvedimento assunto in fase di indagini preliminari dunque l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.