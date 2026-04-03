Prima ondata di caldo, arriva l’afflusso africano a Napoli con picchi di 28 gradi: da quando

Dopo giornate di freddo e maltempo, stando alle previsioni meteo, l’Anticiclone delle Azzorre farà il suo ingresso in Italia dando il via ad un afflusso africano che porterà sole e caldo anche a Napoli e in Campania nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.

Meteo Pasqua e Pasquetta, afflusso africano: caldo a Napoli

Nei prossimi giorni, secondo le stime de Il Meteo, le temperature subiranno una vera e propria escalation fino a raggiungere picchi di 28 gradi nel corso della settimana su alcune Regioni, valori ben superiori alla media del periodo

Questo nuovo impulso primaverile colpirà in primo luogo il Nord e il versante tirrenico del Centro per poi estendersi al Sud dove, al momento, permane ancora l’affluenza di aria fredda e instabile. La svolta è attesa proprio a ridosso del weekend di Pasqua quando l’Anticiclone delle Azzorre si estenderà su tutto lo stivale portando le temperature a salire verso i 23/24 gradi nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 aprile.

La giornata più calda sarà, però, quella di Pasquetta con l’alta pressione che acquisirà ulteriore forza, alimentata da venti caldi in risalita dal Nord Africa. Sarà proprio durante la giornata del Lunedì in Albis, infatti, che si registreranno picchi di 27/28 gradi.

Si tratta del primo vero caldo di stagione che si farà sentire in particolar modo al Sud e nelle aree interne della Sardegna dove i valori saliranno anche di 5/7 gradi sopra la media del periodo. Questa fase di caldo anticipato dovrebbe durare almeno fino a venerdì 10 aprile, regalando ancora giornate stabili e soleggiate. Subito dopo potrebbe farsi strada una nuova perturbazione ma, vista la distanza temporale, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la tendenza attuale.