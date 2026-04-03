Meraviglia a Napoli, rinasce la storica Fontana della Scapigliata: torna a risplendere

Rinasce la storica Fontana della Scapigliata, situata a Napoli, in via Egiziaca, zona Forcella, rimessa a nuovo e tornata al suo originario splendore.

Napoli, rinasce la Fontana della Scapigliata: ora risplende

L’intervento ha previsto una straordinaria opera di pulizia e ripristino della celebre fontana partenopea, recentemente imbrattata con graffiti e scritte vandaliche. Un modo per restituire alla città una fontana, da sempre, situata in un’area di grande valore storico per l’intero territorio.

L’intervento è stato realizzato da operatori di ABC e rientra nell’ambito delle attività programmate dal Tavolo per il Decoro Urbano, guidato da Ciro Turiello e voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, per la tutela e la valorizzazione degli spazi pubblici.

La fontana era stata danneggiata da pennarelli e vernici che ne avevano compromesso l’aspetto estetico. Le squadre tecniche di ABC sono intervenute con un’azione mirata di rimozione delle scritte e di pulizia delle superfici lapidee, nel pieno rispetto dei materiali originari, consentendo il ripristino in tempi rapidi del monumento.