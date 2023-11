Rotture, nuove conoscenze e novità in arrivo per alcuni segni: l’oroscopo del giorno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 8 novembre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 8 novembre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Puoi muoverti oggi, fare delle scelte importanti, parlare con le persone che contano perché poi domani ci sarà una Luna in opposizione. Sei pronto a dare grande prova delle tue capacita, quindi c’è successo, ma fisicamente ti trovi a disagio. O c’è da curare qualcosa, o si arriva a sera esausti. Poi bisogna ricordare che questa Venere in opposizione può rappresentare la difficoltà nello stare bene in amore. O il partner è lontano perché si lavora troppo oppure c’è da risolvere qualche dilemma.

TORO

Inizi lentamente un recupero perché da metà ottobre sei rimasto schiacciato da troppe tensioni, provocazioni, qualcosa di imprevedibile che è accaduto in amore, nella vita privata. Devi evitare situazioni polemiche. Giove protegge il lavoro e quindi le persone che hanno un’attività indipendente vanno avanti molto bene, però attenzione a non disturbare personaggi che un domani possono creare dei problemi. La seconda metà di questo mese di novembre porterà più vantaggi.

GEMELLI

La Luna provoca qualche intralcio ma oggi Venere inizia un transito bello. Domani avremo Luna e Venere a favore quindi quelli hanno vissuto una crisi, quelli che sono stati un po’ giù di corda possono stare meglio. Per i cuori solitari: approfondite un’amicizia, se c’è una persona che vi interessa tentate un approccio perché le prossime ore saranno interessanti. Chi ha una crisi d’amore ora che Venere è tornata attiva, può tentare di risolverla.

CANCRO

Dal punto di vista emotivo sei veramente molto sensibile e questo può provocare delle dispute perché soprattutto tra genitori e figli, tra parenti, quando ci sono delle cose che non vanno se non si è del tutto sereni si rischia di vivere delle provocazioni. In amore è poca la pazienza oppure è troppa la gelosia, fatto sta che sarebbe opportuno cercare un equilibrio perduto nel passato. Comunque un po’ di fatica si fa sentire.

LEONE

In questi giorni hai voglia di dire tutto quello che pensi ma con il rischio di strafare. Chi ti vuole vedere combattente in questo periodo non deve fare altro che provocarti perché reagisci in maniera molto combattiva. In campo sentimentale torna una grande forza, Venere è tua alleata. Vuoi distinguerti dagli altri, devi farlo in maniera intelligente.

VERGINE

E’ una giornata che porta forse qualche piccola tensione di troppo che però sarà superata al meglio. Questo è un mercoledì che può portare buone idee, addirittura soluzioni. Non c’è una situazione di disturbo ma una situazione di investimento utile per il futuro. Questa Venere lungamente in transito nel tuo segno forse ha già portato delle novità. Le giornate di metà mese saranno molto importanti.

BILANCIA

Dietro l’angolo c’è un bel successo, non c’è più Marte nel segno che agli inizi di ottobre ti ha stressato. Questi blocchi sono ormai superati ma è chiaro che chi ha avuto un grosso problema personale avrà ancora qualche piccola malinconia. Si può credere nell’amore? Venere è lì, chi la vuole la usi. Le stelle non portano a domicilio un sentimento ma con una posizione buona di questo pianeta si possono fare incontri simpatici. Cielo fertile per le coppie che vogliono trovare stabilità e novità anche, in alcuni casi, per situazioni riguardanti la casa, i figli e altro.

SCORPIONE

Questa è una giornata attiva, se quello che fai deve funzionare nel sociale deve anche funzionare per te, perché tu non riesci a fare cose in cui non credi. Con il Sole nel segno, insieme a Marte, ora sei più perseverante nei tuoi progetti e anche più lungimirante. Si registra solo un po’ di stanchezza in amore ma entro dicembre chi ha voglia di rinnovare o chiarire un rapporto potrà agire liberamente.

SAGITTARIO

Le provocazioni non hanno modo di toccarti perché tu sei una persona sicura di te. Il fatto che non dici mai no, che quando c’è una avventura sei pronto per partire, è un elemento di fortuna perché non ti lasci scappare nulla. Da venerdì Mercurio entra nel segno, il Sole dal 22 e Marte dal 24 quindi entro fine mese non solo avrai una grande forza in più ma ci saranno meno tensioni. C’è tanta voglia di liberarti di un peso, di sconfiggere la noia: lanciati in amore.

CAPRICORNO

Sono giornate faticose perché devi sempre lottare contro il parere degli altri. Quando hai una idea la realizzi e non hai piacere che qualcuno interferisca. Le coppie che si vogliono bene non devono temere questo transito di Venere, che è contraria, ma devono anticipare i tempi, parlando se c’è un problema. Dal punto di vista sentimentale in certi casi estremi siamo arrivati a un punto di non ritorno.

ACQUARIO

Non devi disperare, se un progetto è partito a rallentatore ci sarà modo di fare qualcosa di diverso, se c’è qualcosa che rema contro si potrebbe mettere in un angolo. Devi puntare sulle nuove conoscenze, amicizie e amori sono sviluppati da questa belle Venere e a novembre qualcuno addirittura desidererà la trasgressione, vorrà fare qualcosa di diverso.

PESCI

La Luna opposta può provocare un piccolo rallentamento però è un mercoledì a favore, si può dire che tutto il cielo è dalla tua parte. Ultimamente hai ricevuto risultati migliori del previsto, certamente maggiore rispetto alla fine di settembre. Ricorda che sei un contemplativo, un romantico quindi a volte ti soffermi a guardare un tramonto, il cielo, una stella. Questa fase dell’anno ti trova particolarmente sensibile a queste piccole cose. La vita è una esperienza meravigliosa e forse la riscopri proprio nei piccoli segnali che ci dà giornalmente.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.