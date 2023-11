Tra scelte importanti, imprevisti economici e piccole vittorie: l’oroscopo del giorno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 11 novembre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

ARIETE

Settimana importante, preludio della fase migliore di questo mese di novembre. Sfruttiamo questo buon passaggio di Mercurio che porta nuove idee e anche piccole vittorie. Chi sta affrontando una sfida sarà più contento, forse l’amore andrà rivisitato, non per forza per crisi ma anche lontananze.

TORO

Giove nel segno è una sorta di parafulmine quindi qualsiasi cosa sia accaduta ma mano sarà dimenticata. C’è anche chi ha perso un riferimento ma non tutti quindi bisogna andare avanti con coraggio e ottimismo. Le coppie di lunga data possono ancora di più ritrovare intimità. Qualche imprevisto con i soldi da tenere sotto controllo.

GEMELLI

Probabile che in questi giorni l’amore torni protagonista, anche i cuori solitari daranno più spazio ai sentimenti. Venere sollecita le emozioni. Forse bisogna essere un po’ cauti con i soldi, Mercurio è in opposizione. Nei contatti ci sono dei ritardi quindi sei hai proposto qualcosa potrebbe non essere realizzata tamburo battente, il denaro potrebbe essere un punto nevralgico. Attenzione alle relazioni con il segno della Vergine.

CANCRO

Questo quadro generale almeno per oggi è protetto perché Giove e Saturno, insieme alla Luna, sono interessanti. Forse manca il desiderio oppure questo periodo porta qualche dubbio in amore. I Cancro hanno una sensibilità pazzesca quindi basta una parola detta male, un incontro che non finisce come si desidera e subito si pensa che le cose non vanno bene. Molti vogliono scoprire la verità di un rapporto. Se ci tenete ad un amore, ad ottobre siete stati bravi, continuate ad esserlo anche a novembre perché sarà dicembre che darà risposte definitive.

LEONE

Avrai maggiori soddisfazioni alla fine del mese, adesso devi stare attento alle preoccupazioni. Questa Luna è particolare, se ieri c’è stata una valutazione negativa, un momento di disagio nell’ambito della vita familiare o nel lavoro, sarebbe il caso di farsi scivolare le cose addosso. Comunque abbiamo giornate che funzionano, per esempio quella di martedì. Recupero in vista.

VERGINE

Dalle stelle alle stalle visto che l’oroscopo della scorsa settimana era interessante ma qualcosa è cambiato nel cielo. Alcuni problemi che erano stati messi da parte ora sono diventati più impellenti. Potrebbe esserci una risposta da dare entro dieci giorni e chi ha rimandato una scelta ora è ai ferri corti. I nati Vergine più soddisfatti sono quelli che hanno capito che bisogna vivere giorno per giorno le emozioni, senza programmare nulla, lasciandosi quasi andare alla corrente.

BILANCIA

Sfruttiamo questa Venere nel segno perché regala emozioni, può portare anche un desiderio d’amore ricambiato. Questo vale anche per chi ha avuto problemi nel passato e pensa che l’amore sia una fregatura: ricordate che siete il segno della coppia, se vi sentite supportati è meglio. Ora si torna a fare scelte importanti. Programmi vincenti.

SCORPIONE

Questa Luna ispira bene, regala buone intuizioni. Guardando l’oroscopo di dicembre, quando arriverà Venere, chissà che non si risvegli una grande sensazione positiva. Liberate il vostro animo da desideri nascosti, anche per quieto vivere a volte non dite le cose, le celate dentro di voi e questo a lungo andare può essere un problema. Revisione dei sentimenti positiva, quelli che hanno avuto dubbi di lavoro o hanno iniziato da poco un progetto saranno più soddisfatti.

SAGITTARIO

Idee nel cassetto da tirare fuori ora che Mercurio è favorevole, quindi chi ha un animo di artista, chi è creativo in questo periodo potrà darsi da fare. Cielo importante anche per l’amore dove questa Venere potrà portare più di un interesse. Bilancia, Ariete, Leone e Acquario sono segni che possono intrigarvi parecchio.

CAPRICORNO

In questi giorni ci sono maggiori risorse ma va ridefinita la posizione nell’ambito del lavoro. Questo perché avete concesso troppo o avete troppe cose da fare. Per quanto riguarda le relazioni sentimentali questo cielo è un po’ appannato quindi chi non ha una storia per ora non la cerca mentre chi ha una relazione potrebbe aver avuto qualche disagio. Attenzione che eventi esterni non danneggino i sentimenti, a volte amiamo una persona ma abbiamo dei conflitti perché c’è chi si mette di traverso. Bisogna interrogare il proprio cuore per capire cosa desidera davvero.

ACQUARIO

Ci sono problematiche esterne di tipo economico che vanno affrontate con un po’ di coraggio. Sei abbastanza spavaldo però nell’ambito del lavoro devi avere un po’ di pazienza. Per l’amore, inteso anche come accettazione da parte degli altri e amicizie positive, datti da fare.

PESCI

Bisogna affrontare con coraggio le novità ricordando che abbiamo due pilastri del cielo a favore: Saturno e Giove. E’ arrivato il momento di far sentire la propria voce, se c’è la necessità di risolvere una questione legale o lavorativa si può ripartire, dare spazio a nuove imprese. Entro dicembre si può parlare con il cuore. C’è una persona che ascolta i tuoi sentimenti? Che ricambia le tue emozioni? Devi darle spazio. La giornata di domani sarà un po’ pesante a livello fisico quindi se oggi è possibile concludere questioni importanti è meglio.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.