Tra dubbi, novità in arrivo e incontri piacevoli nel weekend: l’oroscopo del giorno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 11 novembre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 18 novembre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Ci sono delle tensioni, c’è questa Luna dissonante poi domani ti sentirai meglio ma questa grande battaglia che hai ingaggiato nei confronti della vita sembra andare verso una bella vittoria. Quando ci si scontra con le avversità per forza di cose il fisico è provato ma non bisogna scoraggiarsi. Mettersi in gioco è l’ideale, poi ci saranno anche delle buone indicazioni per il prossimo anno. Da giugno grande cielo.

TORO

E’ un sabato che permette un recupero, entro domani devi capire se in famiglia c’è qualcosa che non va. Giove nel segno dà buone fondamenta quindi chi ha rimesso in gioco la sua vita o chi ha delle incertezze in qualche modo potrà risolvere. Certo è che le responsabilità pesano e se i risultati non sono come quelli che uno desidera potrebbero esserci dei momenti di stop. C’è bisogno d’amore e, dal punto di vista pratico, anche di revisionare i conti.

GEMELLI

Punta sulla domenica per chiarire qualcosa che non va. Mercurio è in opposizione, è molto probabile che alcune coppie abbiano smesso di parlare, di confrontarsi quindi possono esserci delle tensioni. Venere cerca di risolvere le problematiche d’amore ed entro una decina di giorni sarà opportuno anche rivedere alcuni conti rimasti in sospeso. Nel 2024 Giove entra trionfalmente nel tuo segno, da giugno molte cose cambieranno.

CANCRO

I primi sei mesi del prossimo anno saranno di grande rilevanza. Bisogna impostare i progetti in maniera molto serena, l’unico dubbio attuale è questo transito di Venere che parla di tensioni, piccole indecisioni d’amore. La maggioranza dei Cancro non è tanto in dubbio su quello che deve o vuole fare ma potrebbe avere attorno delle persone che non si sa bene se sono confidenti ideali oppure no quindi c’è da rivedere i rapporti di amicizia e d’amore.

LEONE

Vittorie, novità, questo è un cielo importante, Mercurio è in buon aspetto per chi ha voglia di combattere o di emergere. A volte sono i modi poco giusti, i Leone che si sentono di travolgere tutto e tutti inevitabilmente possono risentire qualche problema. Bisogna stare attenti non offendere delle persone, non mettersi dalla parte del torto anche quando si ha ragione. Continua questo transito di Giove particolare che spinge ad essere un pochino più accorti per quanto riguarda le spese e le questioni legali.

VERGINE

Un po’ di relax ci vuole, forse fai le cose talmente bene che forse poi è difficile rinunciare a te. Sono particolarmente turbati tutti quelli che hanno un ruolo nel lavoro importante, che hanno costruito negli anni qualcosa di molto bello, e ora non possono assentarsi, devono essere sempre presenti, alla ricerca di soluzioni. Anche se la Vergine è per natura molto efficiente, ha bisogno come tutti di un po’ di relax, è l’opposizione di Saturno che chiede giustizia. Amore in recupero.

BILANCIA

Giornata stancante che si inquadra in una condizione astrologica vincente. Venere porta fascino, dall’estate 2024 avrai un Giove bellissimo. Chi è stato male sa che entro primavera potrà recuperare a pieno le proprie energie, ma già ora si possono accettare progetti, cambiare riferimenti. Da marzo anche l’amore è stato messo in crisi ma piano piano si aggiusta tutto.

SCORPIONE

Anche se sei affaticato bisogna andare avanti, Saturno è in ottimo aspetto. C’è Giove contro, è come se ci fosse un’amarezza dentro di te, come se volessi fare più di quello che hai fatto già. Alcune novità ci sono, un cambiamento di ruolo o di azienda poteva sembrare impossibile invece per molti è realtà. Il prossimo anno non vedrà più l’opposizione di Giove. Questo cielo oggi ancora un po’ conflittuale deve essere letto in chiave di grande forza e sviluppo.

SAGITTARIO

Se ti senti confuso è solo perché hai tante idee in mente e vuoi metterle in gioco tutte quante. Se una passione ti convince, organizza un incontro. Mercurio nel segno può darti la capacità di vivere l’amore e la passione in maniera spontanea. Puoi fare qualcosa di più per i sentimenti. Incontri molto piacevoli nel weekend.

CAPRICORNO

La Luna tocca il segno, tu già sei saggio e in più in questo periodo il destino offre un’occasione. Il tema della convivenza, della casa, del lavoro non solo è importante ma anche da approfondire. Chi ha chiuso una storia, ha dato retta più alla mente che al cuore.

ACQUARIO

Giornate interessanti per iniziare a pensare ad un progetto che era stato bloccato agli inizi di novembre e ora riparte. Dopo un paio di settimane di fermo finalmente si torna in scena. Venere e Luna restano favorevoli. Puoi sviluppare una revisione totale della situazione amore e lavoro perché questo cielo comporta novità. Nel 2024 avrai qualcosa in più.

PESCI

Organizzare al meglio la propria vita, mettere al bando le malinconie: questo è importante, anche in giornate che potrebbero apparire fastidiose per colpa della dissonanza di Mercurio. Venere e Luna sono favorevoli, propongono un weekend interessante anche se ogni tanto regna un po’ di confusione. Ci sono delle buone indicazioni anche per gli inizi del 2024, chi ha un progetto si rimette in gioco.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.