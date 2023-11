Tra pause in amore, imprevisti economici ed emozioni in arrivo: l’oroscopo del giorno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 11 novembre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

ARIETE

In questi giorni hai voglia di fare tante cose, lavorare e studiare meglio, questo vale anche per chi vuole iniziare un nuovo percorso professionale. Un mese particolare per i sentimenti sarà quello di dicembre. Se novembre non ha dato il massimo non bisogna disperare, a volte bisogna tentare di sanare dispute tra parenti che sono rimaste aperte. Venere opposta chiede di stare un po’ attenta ai legami con Bilancia e Cancro.

TORO

Più impegni si accettano e più sono le responsabilità però Giove nel segno ha in qualche modo portato molti si sono ritrovati ad avere maggiore potere, maggiore capacità di azione. Tutto questo un po’ stressa però le passioni vanno maturate, non si può pensare solo al dovere ma anche al piacere. Visto che da giugno alcune questioni personali, familiari, amorose sono cambiate più o meno radicalmente, adesso bisogna tentare di ritrovare un equilibrio interiore. Questa è una settimana che richiederà impegno.

GEMELLI

Potrebbe arrivare una bella stagione a patto che tu ti renda disponibile all’amore e alle amicizie. Questa Venere favorevole regala emozioni. Se insisti nel voler procedere in un rapporto che non funziona allora nulla cambierà. Chi lavora troppo si è distratto per questioni di carattere pratico, forse ha perso la comunicazione con il partner. Bisogna recuperare un buon dialogo con tutti.

CANCRO

Bisogna cogliere al volo le occasioni che Giove e Saturno portano, mettendo da parte divergenze d’amore che portano solo nervosismo. Visto che i primi sei mesi del prossimo anno saranno decisivi, sarebbe utile chiarire malintesi e magari anche iniziare a guardarsi attorno.

LEONE

Sfide vinte, c’è un cielo importante, abbiamo grandi possibilità. Innanzitutto tra poche ore arriva il Sole favorevole, Mercurio e già attivo e alla fine del mese anche Marte sorride. Tra fine novembre e inizio dicembre possibilità di azione. C’è una visione più serena di tutto e torna anche la voglia di mettersi in gioco. Peccato per qualche debituccio e questioni economiche irrisolte ma ci vuole tempo per sanare certi problemi.

VERGINE

Riuscire a fare tutto è un problema quindi non devi promettere troppo perché adesso devi fare i conti non tanto con la tua mente ma con il tuo fisico. Probabile che tu sia arrivato a questo inizio di settimana molto stanco e che ci sia la necessità di organizzare al meglio le prossime giornate. Tutto porta un eccesso di stress. In amore ci vuole una pausa di riflessione.

BILANCIA

Venere fa battere forte il cuore, se la passione alberga nel tuo cuore riesci a superare più facilmente i problemi, dare spazio ai progetti. Dovresti ritrovare anche serenità interiore e forza fisica visto che soprattutto agli inizi di ottobre Marte è stato piuttosto pesante da affrontare, ora però diventerà favorevole.

SCORPIONE

Non devi preoccuparti se qualcosa non va, evidentemente ci sono ancora da risolvere contenziosi legali, questioni riguardanti casa, contratti o soldi. Tu sai che puoi puntare su una grande mente quindi quello che non va devi metterlo da parte mentre tutti i progetti che possono essere alimentati anche da azioni concrete vanno in qualche modo rivalutati.

SAGITTARIO

Mercurio attivo, bellissimo Marte nel fine settimana, il Sole tra poche ore entra nel tuo segno. Forse una buona prospettiva per il futuro c’è già, bisogna solo sviluppare nuovi progetti. La tua capacità di azione ora raddoppia.

CAPRICORNO

Se arrivi alla sera stanco è normale perché hai una visione della vita in cui rigore, sacrificio e impegno sono sempre al primo posto. Sei rigoroso nelle tue scelte, forse dovresti esserlo un po’ meno in amore. Soprattutto chi ha vissuto una crisi di recente deve capire che il cuore non sempre segue le ragioni della mente, alcuni potrebbero aver detto delle cose che non pensavano del tutto. Recupero da dicembre.

ACQUARIO

Devi rimetterti in gioco, è come se finalmente ripartisse una macchina che si è fermata agli inizi di novembre. Molti hanno vissuto un momento di stop. Potrebbe tornare anche una bella emozione da vivere in maniera completa. Amicizie e incontri in questo periodo sono da favorire. Alla fine del mese i conti devono tornare quindi dal punto di vista economico un po’ di attenzione è necessaria.

PESCI

Ci sono giornate nervose, vorresti avere più chiarezza intorno. Giove e Saturno favorevoli ti permettono di guardare già ad un 2024 importante. La prima parte dell’anno sarà migliore della seconda. Chi ha tempo non lo perda perché tutto questo che si sviluppa ora sarà importante proprio per vivere al meglio gli inizi di un anno che porterà successo. Chi cerca l’amore, chi vuole sviluppare un incontro tenga conto che dicembre sarà bello. Chissà se proprio tra Natale e Capodanno non arrivi un messaggio speciale non solo da parte delle stelle ma anche dalla persona che in qualche modo è protagonista della tua vita sentimentale.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.