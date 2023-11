Buone stelle per il lavoro, tempo di matrimoni e convivenze: l’oroscopo del giorno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 11 novembre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

ARIETE

Se qualcuno di questi tempi l’anno scorso ha dovuto rinunciare a qualcosa di importante, ora è normale che vogli vincere una sfida, recuperare quello che ha perso. Ora bisogna capire il modo in cui si attua questa gestione della situazione perché chi è molto impetuoso rischia di sbagliare per colpa della fretta. Fatica e disagi ci sono sempre quando si punta a un obiettivo importante. Ora recuperi, oggi arriva il Sole favorevole e da venerdì anche Marte quindi tante sfide potranno essere vinte.

TORO

Alla ricerca di un po’ di stabilità, non per colpa tua ma per alcune situazioni esterne. Da questa estate stai tentando di trovare un buon equilibrio anche a livello economico, però sappiamo che hai un alleato che è Giove e ti aiuterà fino a maggio. Proprio i primi mesi del nuovo anno saranno molto importanti quindi non bisogna dimenticare che se anche ultimamente ti è sembrato di camminare sulle uova, stai cercando di fare quello che ti compete, evitando qualsiasi tipo di problema. La giornata aiuta.

GEMELLI

Le storie d’amore che hanno retto ai sobbalzi delle ultime settimane sono forti, Venere ha regalato più intuizioni ed emozioni. Il tuo desiderio di libertà non verrà forse del tutto compreso da persone che lavorano con te e anche magari le tue idee esternamente sembrano stravaganti. Resta comunque un oroscopo utile per cercare di ricucire uno strappo. Il fine settimana sarà importante per ampliare il giro delle conoscenze.

CANCRO

Mercoledì interessante, Luna in buona aspetto. In questo periodo abbiamo dei pianeti neutrali quindi se non ti trovi a tuo agio, se magari a sera arrivi più stanco non è un caso. Non è un oroscopo no ma non c’è quella forza che vorresti avere. Le relazioni si vivono con trasporto dimezzato mentre saranno molto più intense da dicembre.

LEONE

Non si escludono piccole o grandi vittorie, sarà possibile rimettersi in gioco, un progetto può ripartire con grandi ambizioni. Non dite che siete bravi e lasciate che siano gli altri a dirlo, altrimenti rischiate per passare come persone troppo orgogliose. Il fatto di essere vincenti potrebbe portarvi ad avere anche atteggiamenti che alcune persone potrebbero giudicare autoritari. Calma e sangue freddo. Il cielo tornerà attivo tra qualche giorno con buone stelle per il lavoro.

VERGINE

Situazione un po’ spinosa perché anche se ottieni dei riconoscimenti, stai andando avanti nel lavoro, sei forte ma tutto va contro i tuoi desideri. Quello che vorresti adesso è, infatti, un po’ di tranquillità, recuperare un amore perduto ma quando decidi di reclinare un incarico, fare meno, recuperare la tua vita privata, più arrivano altre responsabilità. Dovresti essere contento perché questo vuol dire che sei una persona stimata. L’amore può pagare pegno soprattutto se non c’è tempo per farlo.

BILANCIA

C’è un cielo di recupero ma ci sono tante tensioni che riguardano anche l’aspetto fisico che vanno risolte. Tanti si propongono di trovare un po’ di tranquillità interiore, vogliono stare meglio. Già da tempo il tema convivenze e matrimoni è protagonista.

SCORPIONE

Settimana particolare perché in certi momenti potresti sentirti giù di corda. Se ci sono dei problemi piano piano si potranno risolvere. Nuove storie d’amore decolleranno lentamente ma a dicembre si prevede qualcosa di intrigante.

SAGITTARIO

Devi dosare questa carica di pianeti che è molto importante, oggi il Sole entra nel tuo segno, Marte arriva da venerdì, altrimenti rischi di compiere delle azioni che ti mettono fuori gioco. Devi sfruttare questo periodo importante per cercare di capire cosa è più giusto fare. Attenzione agli eccessi, anche quelli di gelosia che potrebbero comportare disagi in amore. Attenzione se ci sono due storie in piedi. Questo è un oroscopo dalla tua parte però chi sbaglia paga.

CAPRICORNO

Sei pieno di impegni, a volte la tua vita sembra un salto ad ostacoli. I sentimenti forse sono stati messi da parte per fare spazio a qualche progetto di lavoro. Dovrai allontanare la noia ad ogni costo e di solito la vivi in amore soprattutto se hai a che fare con una persona che dice sempre no. E’ arrivato il momento di capire cosa fare e dicembre, con Venere favorevole, darà di più.

ACQUARIO

In questi giorni puoi recuperare un progetto che si era bloccato agli inizi del mese. Ci sono state due settimane no ma ora abbiamo Sole favorevole, Luna attiva, Mercurio importante, Marte da venerdì ottimo, quindi si riparte. Il successo dipende dalle tue capacità, quando hai buone stelle non stare dietro le quinte ma sul palcoscenico per far capire agli altri quanto vali.

PESCI

C’è un po’ di agitazione nell’aria, colpa di Sole, Mercurio e Marte. Questa situazione astrologica particolare riguarda soprattutto i rapporti di lavoro. Alcuni progetti sono cambiati e di certo non per tua volontà. Potresti prendere le distanze da una situazione che non ti piace soprattutto se ci sono persone che ti addossano colpe che non hai. Serve in po’ di prudenza in questo periodo, sei in una fase importante con Giove e Saturno a favore che sarà utile anche agli inizi del prossimo anno.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.