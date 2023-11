Tra gelosie, sospetti, tensioni e incomprensioni in amore: l’oroscopo del giorno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 23 novembre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 23 novembre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Sei in una condizione particolare, è un cielo che sta per dare anche forza all’amore. Dicembre sarà un mese molto più passionale. Ora pensi a vincere una sfida, ad avere successo nel lavoro. I liberi professionisti che già avevano delle buone basi ora hanno più risorse rispetto al passato. L’unico modo per bloccarsi in questo periodo è prendere un po’ troppo tutto di petto. Quando desideri una cosa non conosci limiti ma così facendo rischi anche di scontentare qualcuno. Bene ritrovare domenica un buon feeling con chi ami.

TORO

Le scelte che si fanno in questo periodo sono importanti e addirittura inevitabili perché Giove nel segno rappresenta l’impossibilità di rinunciare un progetto. Soprattutto quelli che hanno firmato un contratto, hanno delle responsabilità, ora non possono defilarsi. Ogni tanto vorresti dedicarti alle passioni, non solo agli obblighi. Tenere testa a tutto non è facile ma oggi hai un aiuto in più.

GEMELLI

Queste opposizioni planetarie per te rappresentano piccoli intralci. Sei governato da Mercurio che rappresenta anche la strategia vincente. Bisogna studiare gli eventi e cercare di capire come farli tornare a favore. I sentimenti sembrano molto intriganti, nei prossimi mesi tanti avranno modo di fare un incontro, di dedicarsi a una storia e anche superare una separazione.

CANCRO

Non è messa in discussione la tua forza però il tuo impatto con il lavoro è molto importante e sembra che tutto il resto vada in secondo piano. Oggi abbiamo una Luna dissonante che può portare qualche dubbio, fastidio, qualche gelosia di troppo in famiglia. Le stelle ti premiano per quanto riguarda l’attività ma ti consigliano di essere un po’ più cauto nelle incomprensioni. Gelosie e sospetti possono turbare le relazioni.

LEONE

Non sono mancate vittorie di recente nonostante un Giove contrario che può rappresentare qualche piccolo fastidio di denaro o anche una situazione abbastanza delicata in famiglia che comporta stress. Se una persona talmente forte che puoi dimostrarlo agli altri, è giusto che tu faccia vedere quanto sei determinato nelle tue scelte. Non farti i complimenti da solo perché gli altri dovranno notare la tua forza.

VERGINE

Stai vivendo giornate nervose e faticose, più scarichi problemi e più rientrano nella tua vita. Devi capire se questo tuo impegno di lavoro è ben pagato, perché se cerchi di delegare rischi di fare fatica doppia. Al momento non solo devi occuparti di qualcosa che non va nella tua vita o a livello lavorativo ma devi anche sistemare questioni di famiglia. Avrai una prima parte dell’anno importante.

BILANCIA

Il tuo metro di giudizio potrebbe essere diverso da quello degli altri quindi non ti abbattere se magari rispetto ad una tua critica o osservazione qualcuno fa orecchie da mercante. Periodo ideale non solo per gestire al meglio un recupero psicofisico ma anche per fare progetti nell’immediato futuro. Giove nel 2024 inizierà un transito molto interessante, non solo un sentimento può tornare protagonista ma anche l’amore sarà più efficace.

SCORPIONE

Giornate di riflessione, ci sono piccoli malintesi, forse un risultato nell’ambito del lavoro non è stato proprio come tu lo avresti desiderato ma si tratta di una situazione passeggera. Venere sarà nel segno a dicembre, porterà emozioni piacevoli quindi tutto ciò che fai da qui alla fine dell’anno è utile per ritrovare un po’ di tranquillità, Forse ci vuole meno critica nella gestione dei rapporti amorosi.

SAGITTARIO

Quando decidi una cosa si deve fare. Chi ha a che fare con te sa quanto sei impetuoso ma bisogna essere un pochino accorti in amore. Se una persona non è dalla tua parte, se pensi che rifiuti un tuo corteggiamento non devi insistere altrimenti rischi di creare situazioni veramente pesanti. Questo è un cielo che libera emozioni positive che devono essere condivise con le persone che hai attorno. Se ci sono state distrazioni in un rapporto di coppia un motivo ci sarà.

CAPRICORNO

Sono giornate molto impegnative ma tu hai un progetto da realizzare. A chi arriva a sera esausto, pensieroso sulle cose da portare avanti, chiedo: ma come vi sareste sentiti senza un riferimento di lavoro e tante cose da programmare? Forse molto peggio perché ami il sociale, ami apparire e nutrire la tua ambizione. Il fine settimana porta buoni consigli anche in amore.

ACQUARIO

Giornate confuse ma certamente migliori rispetto a quelle di inizio mese. Questo è un giovedì che invita ad essere pazienti, non è facile trovare tranquillità. Forse alcune situazioni sono ripartite all’improvviso, c’è da mettere ordine anche nel settore professionale e economico. Più o meno velate incomprensioni sono nate in amore e bisogna cercare di risolverle, domenica sarà una giornata utile allo scopo.

PESCI

Fermarsi, fare il punto della situazione è importante. Transiti fastidiosi ma passeggeri come quello del Sole, a breve Marte, possono portare momenti di nervosismo soprattutto se ritieni di collaborare con persone che non hanno seguito le tue direttive o che magari non riescono a capire quello che tu desideri davvero. Il contrasto in questi giorni potrebbe essere con l’ambiente che ti circonda. Alcune relazioni d’amore andranno protette, gli scontenti non devono fare passi falsi e aspettare dicembre perché sicuramente si avranno le idee più chiare.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.