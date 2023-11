Oroscopo di oggi. Mente e cuore in conflitto, discussioni e novità: come sarà il weekend

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 24 novembre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 24 novembre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Valida giornata, Marte è in aspetto buono così come il Sole. Se sei un libero professionista potrebbero esserci più chiamate, se invece hai un’attività piuttosto monotona sarai tu ad innovare, a fare scelte diverse. L’amore è stato messo in ombra nelle ultime settimane per mancanza di tempo però dicembre darà qualcosa in più. Anche il prossimo sarà un anno importante.

TORO

Sarà un fine settimana migliore, questa Luna nel segno determina una grande caparbietà. Forse dovresti riscoprire solo un po’ di allegria, il piacere di stare con gli altri, non perché tu ti sia chiuso troppi pensieri e impegni hanno determinato una sorta di chiusura anche nei confronti di persone che ti piace frequentare. Attenzione alla dieta, molti Toro soprattutto durante le vacanze di Natale si pongono il problema di non eccedere. Giove nel segno porta una maggiore responsabilità in tutto.

GEMELLI

Questa giornata inizia in maniera un po’ ambigua ma a te l’opposizione non rappresenta questioni irrisolvibili, solo determinare qualche attesa. Questo è un momento in cui anche se ti proponi qualcosa di importante dovrai aspettare. Siccome per te l’attesa è inconcepibile il rischio di innervosirsi diventa altro. Se devi affrontare questioni di casa meglio parlarne domenica.

CANCRO

Forse le scelte improvvise non ti sono mai piaciute, stare con un partner che dà tutto per scontato non fa per te però in questi giorni attenzione a questi ultimi colpi di coda di una Venere nervosa che in qualche caso ha portato in auge sospetti e gelosie. Avrai comunque una domenica eccellente. Per il lavoro Giove e Saturno proteggono anche nei primi mesi del 2024.

LEONE

Sei tra i più forti per quanto riguarda il lavoro, programmi e progetti sono importanti. La vita per te è una sfida, anche se non cerchi la competizione arriva quindi non ti arrabbiare se ti trovi contro qualcuno. Attenzione alle dispute Leone-Leone e Leone-Scorpione. L’amore chiede giustizia, forse più attenzione. Se un rapporto non va a dicembre dovrà essere messo in chiaro.

VERGINE

Sei sotto pressione da tempo, lo stress mentale non è una novità per te perché tu filtri tutto attraverso la razionalità. Dovresti, però, lasciare libero l’istinto anche e soprattutto in amore visto che dal 4 dicembre Venere tornerà in aspetto buono. Ti senti in dovere di fare tante cose ma fisicamente temi di non riuscire a fare tutto. C’è una certa ambiguità anche in questa giornata.

BILANCIA

Venere nel segno parla di un grande fascino, in questo momento sei piuttosto osservato, gli altri ti guardano con interesse ma anche invidia. Nelle polemiche ci vuole attenzione. I rapporti con Capricorno e Cancro possono essere sottoposti da tempo a “tira e molla” continui. Attenzione alle discussioni inutili.

SCORPIONE

Venere sarà nel tuo segno da dicembre, allora perché mettere in discussione rapporti che vanno avanti da tempo? Se una parola è poca e due sono troppe è solo perché in questo momento non sai come comportarti. Una crisi di gelosia e di sfiducia potrebbe portare a chiudere una storia o vivere una separazione che al momento non è consigliabile.

SAGITTARIO

Grande presenza di pianeti nel tuo segno, sei protagonista, si parla di te. Quando hai un grande cielo fai anche delle azioni esagerate, puoi compiere degli errori. Attenzione alla caparbietà in amore, se una persona dice no non insistere, volta pagina. Sei molto propositivo anche nel lavoro in questo periodo. Di recente alcuni studenti hanno ritardato gli esami. Chi lavora nell’arte e nello spettacolo avrà una marcia in più.

CAPRICORNO

Il dovere viene prima del piacere, per te la preparazione nella vita è tutto. Sei un saggio e questa saggezza arriva anche in giovane età. Dicembre sarà un mese impegnativo e migliore per i contatti. L’amore è un complemento nella tua vita perché tu sai anche stare bene da solo. Se cerchi una persona carina, se vuoi confermare un amore, il mese di dicembre sarà con te. Solito dubbio per quelli che hanno detto stop ad una storia ragionando, anziché far parlare il cuore. C’è la possibilità di vivere una contraddizione.

ACQUARIO

Dopo una giornata come quella di ieri confusa e frastornata, ben venga un venerdì che ti rimette in pace con il mondo. L’importante è che la monotonia non prenda il sopravvento nella tua vita perché quando diventi apatico o non c’è nulla da fare tu scalpiti. Se un progetto si è fermato ora si può ripartire. L’amore è importante anche in questo weekend.

PESCI

C’è un po’ di tensione nell’aria, forse ti senti in colpa di qualcosa che non hai fatto per tempo oppure incolpi gli altri di averti portato a fare cose che non volevi. Alcuni progetti sono partiti in un modo e finiti in un altro. Sono giornate da prendere con le pinze in vista, però, di un dicembre che anche per te, come per altri segni, sarà molto importante. Non metterti in gioco in maniera esagerata, non sollevare particolari polemiche e rimanda eventuali discussioni al prossimo mese.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.