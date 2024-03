Il Napoli si appresta ad affrontare il Torino venerdì sera in una partita fondamentale per il prosieguo della stagione. Eppure, gran parte del popolo azzurro spera che il tecnico Francesco Calzona non schieri i due giocatori simbolo della squadra: Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Calzona, Napoli ti implora: contro il Torino non far giocare Osimhen e Kvaratskhelia

Ebbene sì, il pensiero è chiaro: rinunciare in campionato a loro per averli freschi e pimpanti martedì sera contro il Barcellona nella partita delle partite. Gli azzurri devono recuperare terreno in Serie A su quarta e quinta, e deve essere un mantra fino alla 38esima giornata.

Ma questi sono giorni di sogni e illusioni, ed il pensiero della partita di martedì prossimo a Barcellona si fa sempre più largo nelle viscere dei supporters partenopei. Quel match potrebbe rappresentare una svolta epocale per la storia del club.

Perché gli azzurri contro i catalani si giocheranno non solo la qualificazione ai quarti di UEFA Champions League, obiettivo raggiunto solo la stagione scorsa in quasi cento anni, ma anche e soprattutto la possibilità di credere ancora al Mondiale per club a 32 squadre che si disputerà a giugno 2025 negli Stati Uniti d’America.

Sulla strada del destino, inesorabilmente, la Juventus. I bianconeri attendono dal divano il responso della sfida di Montjuic per esultare o disperarsi. Perché un’eliminazione degli azzurri vorrebbe dire automaticamente qualificazione dei bianconeri. Ingiusta, crudele, per certi versi inaccettabile.

Se il Napoli invece si qualificasse, se il Napoli vincesse, allora mancherebbero solo 2 punticini per agganciarli e spingerli via. Un sorteggio favorevole, due pareggi, una vittoria e una sconfitta. Poi si vedrà. Intanto, mister Calzona, pensiamo al presente: contro il Torino quei due lì davanti non schierarli!