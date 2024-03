Osimhen, contro il Torino 100ª in A: solo in 5 hanno segnato di più nell’era dei 3 punti

Victor Osimhen contro il Torino giocherà la sua 100ª partita in Serie A. Fino a questo momento il bomber del Napoli ha messo a segno ben 61 gol. Nell’era dei tre punti a vittoria, ovvero dalla stagione 1994/95, sono solo 5 i calciatori che hanno fatto meglio di lui in termini realizzativi dopo le prime 100 gare disputate.

Osimhen, contro il Torino la 100ª partita in Serie A: solo in 5 hanno segnato più di lui negli ultimi 20 anni

Il primo in questa speciale graduatoria è Cristiano Ronaldo, con 81 reti in 98 match totali, seguito da Gonzalo Higuaìn, che con la maglia azzurra segnò ben 65 gol in 100 partite. Una sola realizzazione in meno dell’argentino per Andriy Shevchenko e Vincenzo Montella (64). Al quinto posto David Trézéguet con 63 gol.

Questa la classifica dei primi 20 migliori realizzatori della Serie A dopo 100 partite disputate:

1 – Cristiano Ronaldo (81 gol)

2 – Gonzalo Higuaìn (65 gol)

3 – Andriy Shevchenko (64 gol)

3 – Vincenzo Montella (64 gol)

4 – David Trezeguet (63 gol)

5 – Victor Osimhen (61 gol)

6 – Romelu Lukaku (59 gol)

6 – Dario Hubner (59 gol)

8 – Ronaldo (58 gol)

9 – Adriano (54 gol)

9 – Filippo Inzaghi (54 gol)

9 – Diego Milito (54 gol)

12 – Hernan Crespo (52 gol)

13 – Edin Dzeko (51 gol)

14 – Alexandre Pato (50 gol)

15 – Mario Balotelli (46 gol)

16 – Francesco Caputo (45 gol)

16 – Mauro Icardi (45 gol)

16 – Dusan Vlahovic (45 gol)

20 – Marcio Amoroso (43 gol)

20 – Marco Di Vaio (43 gol)