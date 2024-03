Il Napoli sarà tutt’altro che solo domani sera allo stadio Olimpico di Montjuic, dove a partire dalle 21 affronterà i padroni di casa del Barcellona nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. La stampa spagnola ha lanciato un vero e proprio allarme: in queste ore si stanno dirigendo in Catalunia infatti circa 17 mila tifosi partenopei, ai quali si aggiungeranno certamente quelli che già vivono in zona e che non vedono l’ora di assistere dal vivo ad una gara dei propri beniamini.

Invasione partenopea a Barcellona, allarme in Spagna: “Lo stadio rischia di essere azzurro”

Una vera e propria marea azzurra invaderà tutti i settori dell’impianto, che ha una capienza di 55 mila posti. I giornali locali stanno paragonando l’evento all’invasione dei tifosi dell’Eintracht Francoforte avvenuta nel 2022: in quell’occasione furono ben 30 mila i tedeschi a riversarsi al Camp Nou, trascinando la propria squadra ad una storica vittoria.

Il Napoli di Francesco Calzona avrà dalla sua di fatto metà dello stadio di Montjuic, che sarà stracolmo di supporters partenopei desiderosi di trascinare i campioni d’Italia in carica verso una storica qualificazione ai quarti di finale. La sensazione è che domani il fattore campo potrà davvero essere annullato dalla intramontabile passione dei cuori partenopei.