Ci sono storie che toccano il cuore e fanno comprendere quanto siano speciali la squadra e la città di Napoli. Quella di Julien è unica nel suo genere: nato in Corsica, ha visitato la città partenopea per la prima volta all’età di 10 anni e ne è rimasto folgorato. A tal punto da essere venuto negli anni a vedere già oltre 70 partite (settanta!) allo stadio Diego Armando Maradona, che lui chiama ancora San Paolo per questioni di abitudine. Rigorosamente in curva A, unendosi all’abbraccio del popolo azzurro ogni qualvolta riesca.

Il Napoli ha tifosi anche…in Corsica. La storia di Julien: “Ho assistito dal vivo ad oltre 70 partite”

Julien è un tifoso sfegatato: se non può assistere dal vivo alle gesta dei suoi beniamini, si posiziona sul suo divano con tanto di sciarpa e guarda in tv tutte le partite. Recentemente ha portato a Fuorigrotta anche la moglie, con la quale ha gioito per la festa Scudetto.

Grazie ai social è riuscito a creare una fitta rete di amicizie con tifosi del Napoli, che lo aspettano a braccia aperte e con cui condivide le gradinate. Queste le sue parole recentemente pubblicate su un noto gruppo Facebook:

“Per chi non mi conosce mi presento. Mi chiamo Julien, vengo dalla Corsica e sono un appassionato di Napoli fin da quando ero piccolo, ho scoperto questa magnifica città quando avevo dieci anni e da allora ci sono sempre tornato almeno tre o quattro volte l’anno. Sono andato a vedere una partita allo stadio San Paolo per la prima volta nella stagione 2007-2008 e l’ultima volta nel 2023. In totale sono venuto a vedere dalla Corsica, più di 70 partite per amore della città e del club, tutte in curva A. Non sono napoletano né italiano di nascita, ma questa città farà sempre parte di me. FNS???”