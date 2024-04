Osimhen, tutte le strade portano a Parigi: “Mbappé è del Real Madrid da mesi, lo sostituirà lui”

L’avvocato Dario Canovi, operatore di mercato e storico agente dell’allenatore del Bologna Thiago Motta, ha rilasciato interessanti dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

Secondo lui, Mbappé sarebbe di fatto già un calciatore del Real Madrid da alcuni mesi: “Kylian è ormai dei blancos da tempo. Osimhen potrebbe giocare nel Psg, sarebbe l’acquisto più indovinato dopo l’addio del numero 7. La ‘farsa’ va avanti da tempo, l’unica squadra per il francese è il Real Madrid“.

La telenovela Mbappé sarebbe dunque già terminata da tempo, nonostante non ci sia ancora stato l’annuncio ufficiale. L’intreccio internazionale di mercato che porterebbe il transalpino in Spagna, libererebbe dunque il ruolo di centravanti nello schieramento dei parigini, fortemente intenzionati ad acquistare Osimhen dal Napoli per sostituirlo.

Non sarebbe un certo un problema per lo sceicco Nasser Al-Khelaïfi, proprietario del club, pagare i 130 milioni di clausola che Aurelio De Laurentiis ha fortemente voluto nella trattativa che ha portato al rinnovo del contratto di Victor, propedeutico alla vendita certa a fine stagione.

In questa stagione, Osimhen ha segnato 11 gol in Serie A e 2 in UEFA Champions League: un’annata tribolata caratterizzata da infortuni e polemiche, che ha ridimensionato agli occhi dei tifosi partenopei il talento dimostrato dal nigeriano nel campionato scorso.