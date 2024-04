Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A.

Castel Volturno, infortunio per Ngonge: gli aggiornamenti sulle sue condizioni

La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha lasciato la seduta nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra.

Il Napoli scenderà in campo domenica alle 15 contro il Monza in una partita fondamentale per le ambizioni residue di agganciare il quinto posto occupato dalla Roma. I giallorossi saranno impegnati nel derby capitolino contro la Lazio, altra avversaria diretta degli azzurri, che dovranno necessariamente sfruttare il calendario favorevole della 31esima giornata. Il Bologna appare oramai irraggiungibile: gli uomini di Thiago Motta sono la vera sorpresa di questa Serie A, e sono quarti con 12 lunghezze di vantaggio sui campioni d’Italia in carica.

La stagione tribolata vissuta dal Napoli potrebbe ancora avere un epilogo favorevole: negli ultimi 8 turni i ragazzi di Calzona affronteranno Monza, Frosinone, Empoli, Roma, Udinese, Bologna, Fiorentina e Lecce.