Nelle ultime ore si è fatta largo, dopo un articolo pubblicato dal quotidiano nazionale La Repubblica, la voce secondo cui Aurelio De Laurentiis starebbe valutando Davide Possanzini come prossimo allenatore del Napoli. È chiaro che il toto-allenatore sarà il gioco preferito dalla stampa da qui fino a giugno, quando verosimilmente verrà annunciato il nome del futuro tecnico azzurro, però bisogna mantenere un barlume di lucidità.

Possanzini al Napoli: massimo rispetto, ma il toto-allenatore sta degenerando

Con tutto il rispetto per Possanzini, che tanto bene sta facendo in Serie C sulla panchina del Mantova, ed ha condotto la squadra biancorossa ad una certa promozione in cadetteria, stiamo parlando di un allenatore alla sua prima esperienza tra i professionisti, con buona pace delle due panchine (con annesse altrettante sconfitte), dell’anno scorso in B con il Brescia.

L’ex attaccante tra le altre di Sampdoria e Palermo, è lo storico vice dell’ottimo Roberto De Zerbi: lui si, candidato ideale alla panchina dei campioni d’Italia in carica. Al suo fianco, Possanzini ha vissuto le esperienze di Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo e Donetsk, salvo poi separarsi per provare ad intraprendere la carriera da solista.

Nella stagione in corso, Davide sta ottenendo ottimi risultati: in 34 partite, ha conquistato la bellezza di 24 vittorie, 7 pareggi e sole 3 sconfitte. Tutto bellissimo, se non fosse che stiamo parlando della sua prima annata da allenatore sulla panchina di una squadra della terza divisione nazionale.

Possibile che il Napoli, fresco vincitore del terzo scudetto della propria storia e da 15 anni saldamente in Europa, possa affidare la guida tecnica ad un allenatore così inesperto? Francamente facciamo fatica a credere che De Laurentiis stia pensando a lui per sostituire Calzona, con allenatori del calibro di Sarri e Conte in giro. Probabilmente il giochino dei nomi da associare alla panchina azzurra è andato un po’ oltre: rientrare nei ranghi.