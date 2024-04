Nei tre incontri disputati finora in Serie A TIM, Monza e Napoli non hanno mai ripetuto lo stesso risultato: una vittoria casalinga a testa e un pareggio, arrivato nella gara di andata (0-0, 29 dicembre 2023).

Dopo non aver mai battuto il Napoli nelle prime sei sfide casalinghe (3N, 3P), disputate tra Serie B e Coppa Italia tra il 1962 e il 1999, il Monza ha vinto il match interno più recente in Serie A TIM: 2-0 il 14 maggio 2023, con le reti di Dany Mota e Andrea Petagna.

Il Monza ha vinto quattro delle ultime sei gare in Serie A TIM (2P), raccogliendo gli stessi successi ottenuti nelle precedenti 16 partite disputate in campionato (6N, 6P) – tuttavia, ha perso la sfida più recente, sul campo del Torino (0-1).

Monza-Napoli, curiosità e statistiche: azzurri la peggior squadra italiana nel primo quarto d’ora

Il Napoli ha ottenuto 45 punti dopo 30 gare stagionali in Serie A TIM, non aveva un rendimento così basso a questo punto del campionato dalla stagione 2009/10, quando con esattamente lo stesso bottino di punti di quest’anno chiuse il torneo al sesto posto.

Il Napoli, reduce dalla sconfitta casalinga per 3-0 contro l’Atalanta, ha già incassato due ko di fila in questo campionato, lo scorso dicembre sotto la guida di Walter Mazzarri, perdendo la prima delle due partite proprio 0-3 al Maradona (vs Inter), seguita dallo 0-1 sul campo della Juventus.

Il Monza ha vinto tre delle ultime cinque gare casalinghe (1N, 1P), inclusa la più recente (1-0 vs Cagliari); i brianzoli non vincono due match di fila all’U-Power Stadium in Serie A TIM da novembre 2022, contro Hellas Verona (2-0) e Salernitana (3-0).

Sfida tra due delle quattro squadre che hanno segnato meno gol nel primo quarto d’ora di gioco: due reti per il Monza (come Cagliari e Udinese), una per il Napoli; i brianzoli, inoltre, contano 10 gol subiti in questo frangente di gara, record negativo condiviso con la Salernitana in questa Serie A TIM.

Tra i portieri che hanno disputato più di 20 partite in questo campionato, Michele Di Gregorio è il secondo per percentuale di parate effettuate (80%, meno solo di Sommer con 81%), mentre Alex Meret ha 15 punti percentuali in meno (65%) e solo quattro portieri hanno registrato una % più bassa in questa graduatoria.

La prima marcatura multipla di Khvicha Kvaratskhelia in Serie A TIM è arrivata contro il Monza (doppietta il 21 agosto 2022); dall’inizio dello scorso febbraio, escludendo i calci di rigore nessuno ha segnato più del georgiano in Serie A TIM: cinque reti, al pari di Teun Koopmeiners.