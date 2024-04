Colpo di scena nella vicenda Conte-Napoli, che sta tenendo banco da mesi vista la drammatica situazione sportiva che ha vissuto il club quest’anno. L’ex addetto stampa azzurro Massimo Sparnelli, nel corso della trasmissione televisiva Tifosi napoletani in onda su Tele A, ha fatto un clamosoro annuncio.

“Ho una notizia certa su Conte al Napoli”: l’annuncio in diretta dell’ex addetto stampa azzurro

Queste le sue parole sul possibile arrivo di Antonio Conte a Napoli: “Avevo detto che il prossimo allenatore azzurro sarebbe stato Vincenzo Italiano, ma mi sbagliavo. Ho ricevuto recentemente una telefonata da un amico notaio di Torino, una persona seria di cui ci si può fidare. Mi ha detto che Conte ha già firmato per il Napoli di Aurelio De Laurentiis: si è convinto del fatto che il patron di Filmauro è l’unico in Italia che sarà in grado di investire nel mercato estivo”.

Conte nuovo allenatore del Napoli: sarebbe il secondo colpo di De Laurentiis dopo Giovanni Manna

Sarebbe dunque Antonio Conte il prossimo allenatore del Napoli secondo l’ex addetto stampa azzurro Massimo Sparnelli: il leccese avrebbe superato la concorrenza del tecnico viola Vincenzo Italiano, altro pallino di Aurelio De Laurentiis. Dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna dalla Juventus, quello di Conte sarebbe il secondo colpo importante della annunciata rifondazione del club.