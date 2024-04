“Sarò con te”, al cinema il film sullo Scudetto del Napoli: ufficiale la data d’uscita

Un tuffo nel passato (recente) per ritrovare un sorriso che il Calcio Napoli e tutti i suoi tifosi ha perso quest’anno. L’aveva annunciato qualche mese fa il presidente De Laurentiis e oggi è arrivata l’ufficialità. Il film sullo Scudetto è realtà ed è stata annunciata la data dell’uscita. Un lavoro durato un anno, tra retroscena, analogie, episodi e tante emozioni per un titolo che mancava da trent’anni. Ad annunciare la data d’uscita ci ha pensato il giornalista Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli.

La data d’uscita di “Sarò con te”, il docu-film sullo Scudetto del Napoli

L’annuncio è arrivato ieri grazie a Carlo Alvino. Il docu-film sullo Scudetto conquistato dalla squadra di Luciano Spalletti uscirà in tutte le sale il prossimo 4 maggio. Data non scelta a caso: i più attenti avranno già notato come sia esattamente un anno dopo la vittoria di Udine che diede lo Scudetto agli azzurri, grazie al gol di Victor Osimhen nella ripresa. Non ci sono altre novità in merito, non confermato dunque il maxi schermo al Maradona (come annunciò lo stesso Aurelio De Laurentiis qualche mese fa).

Queste sono invece le parole del giornalista napoletano in merito al film: “Il 4 maggio uscirà al cinema il film dello scudetto. Finalmente ci godremo questo spettacolo che, per la prima volta, andrà nelle sale cinematografiche. Il titolo è “Sarò con te”. C’è dunque tanta attesa per un film che sicuramente riempirà le sale cinematografiche, specialmente dopo questa stagione che ha lasciato solamente l’amaro in bocca ai tantissimi tifosi partenopei che pregustavano un’altra grande annata dopo quella che ha riportato il tricolore a Napoli. Ulteriori news in merito saranno pubblicate nelle prossime settimane sulle pagine ufficiali degli azzurri, per ora l’unica certezza è la data d’uscita.