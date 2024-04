La stagione pessima che sta vivendo il Napoli, nell’annata post scudetto, ha fatto inevitabilmente emergere lacune di programmazione che hanno riportato in auge lo scottante tema del settore giovanile. Quello della Scugnizzeria è un progetto annunciato anni fa dal presidente Aurelio De Laurentiis, ma che di fatto non ha mai preso vita.

La Scugnizzeria che non c’è: i risultati dei giovani specchio di una programmazione inesistente

Le compagini azzurre sono letteralmente abbandonate a loro stesse: giocano e si allenano in strutture diverse, alcune delle quali neanche situate in città, e stanno avendo un andamento decisamente deludente. Eccezion fatta per l’Under 15 regionale, che gioca in un campionato in cui è chiaramente fuori categoria, tutte le altre hanno ottenuto risultati mediocri o addirittura pessimi, come nel caso dell’Under 17 ultima in classifica con soli 9 punti in 20 partite disputate finora.

La Primavera, retrocessa l’anno scorso mentre la prima squadra vinceva il tricolore, è in zona playoff nel campionato di Primavera 2, con 17 punti in meno rispetto al Cesena e 13 in meno del Benevento.

La ricostruzione societaria deve necessariamente porre le proprie fondamenta su un settore bistrattato ed ignorato per decenni, e che fino a quando non avrà l’attenzione che serve da parte della dirigenza azzurra, non riuscirà mai a produrre i talenti di cui ha bisogno il calcio partenopeo e di rimando quello italiano per avviare un processo di crescita globale che attualmente vede il nostro paese decisamente indietro rispetto, ad esempio, a Spagna, Germania e Inghilterra.

Strutture, tecnici preparati, competenza e progettualità: altrimenti la Scugnizzeria rimarrà solo l’ennesimo baule impolverato nascosto nella cantina delle parole illusorie gettate al vento.

Scugnizzeria: l’andamento delle categorie giovanili della SSC Napoli fino ad ora

Primavera – 3° posto su 16 in Primavera 2 con 40 punti in 24 partite (zona playoff)

Under 18 nazionale – Non iscritta

Under 17 nazionale – Ultima in classifica (13° posto) con 9 punti in 20 partite

Under 16 nazionale – 8° posto su 13 con 29 punti in 21 partite

Under 15 nazionale – 11° posto su 13 con 22 punti in 21 partite

Under 15 regionale – 1° posto su 12 con 55 punti in 22 partite

Under 14 nazionale – 2° posto nel girone regionale (su 10) e qualificazione ai playoff interregionali, 4° posto attuale su 10 (zona playoff nazionali) con 21 punti in 10 partite