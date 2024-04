Buone notizie in casa Napoli. Gli azzurri si sono allenati questa mattina a Castel Volturno, ritrovando completamente anche Kvaratskhelia e Ngonge. Mister Calzona potrà così contare sul georgiano per la complicata trasferta di Monza, ultima possibilità di rimanere in scia di Roma, Atalanta e Lazio per le posizioni europee.

Napoli, buone notizie da Castel Volturno: Kvaratshelia e Ngonge rientrano in gruppo

Gli azzurri dovranno sfruttare necessariamente la sfida in programma domani tra le due squadre della capitale, che inevitabilmente toglierà punti ad almeno una delle due. Complicato anche l’impegno che aspetta l’Atalanta di Gasperini, corsara allo stadio Maradona una settimana fa: i nerazzurri giocheranno sul campo del Cagliari dell’azzurro Gianluca Gaetano, impelagato nella complicata lotta per non retrocedere.

Questo il comunicato ufficiale del club sul rientro di Kvaratskhelia e Ngonge in gruppo:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia e Ngonge hanno lavorato in gruppo. Lindstrom ha svolto allenamento personalizzato in palestra.