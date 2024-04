La complicatissima annata vissuta fino ad ora dai campioni d’Italia in carica del Napoli, ha inevitabilmente avuto dei risvolti negativi sui calciatori stessi. Simbolo del crollo è sicuramente Piotr Zielinski, che dopo aver rinunciato l’estate scorsa ad una maxi offerta arrivata dall’Arabia Saudita, è finito via via ai margini della squadra dopo aver scelto a stagione in corso di accasarsi all’Inter dal 1 luglio prossimo.

FOTO/ Flop Zielinski, valore calato del 25% in un anno: in Europa solo un altro calciatore peggio di lui

Il giornale online Calcio e Finanza ha riportato un’interessante tabella riguardante i più grandi flop a livello europeo di questa annata, ovvero i calciatori i cui cartellini hanno perso più valore per lo scarso rendimento in campo. Il polacco è al secondo posto di questa speciale classifica, alle spalle di un altro giocatore che nella stagione 2022/2023 aveva fatto faville in Serie A, il laziale Ciro Immobile.

Questo quanto riportato da Calcio e Finanza su Piotr Zielinski: “Contro ogni bookmaker anche il Napoli ha deluso. Piotr Zielinski (ZIE20) ne è il simbolo: punto di forza del centrocampo “tricolore” di Spalletti, ad oggi non è pervenuto. Il contratto in scadenza può essere un fattore, con l’accostamento sempre più forte all’Inter per la prossima stagione. Il suo valore è crollato a 19 milioni, per un -25% da agosto scorso”.