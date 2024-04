Presunta offerta araba per Matteo Politano

Il grande escluso della sfida tra Monza e Napoli (qui le formazioni ufficiali), Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Politano a Dazn: “Veniamo da una sconfitta bruttissima. Oggi bisogna vincere”

Ecco quanto dichiarato da Matteo Politano ai microfoni di Dazn durante il prepartita di Monza-Napoli, partita valida per la 31a giornata del campionato italiano di Serie A: “Veniamo da una bruttissima sconfitta in casa, oggi è importante tornare a vincere e dobbiamo fare più punti possibile. È stata una settimana importante e abbiamo preparato bene la partita. Ora dobbiamo scendere in campo e portare a casa i 3 punti”.

Serie A, 31a giornata: i risultati

Empoli-Torino 3-2

Monza-Napoli

Salernitana-Sassuolo 2-2

Cagliari-Atalanta

Frosinone-Bologna 0-0

Juventus-Fiorentina

Verona-Genoa

Udinese-Inter

Roma-Lazio 1-0

Milan-Lecce 3-0

CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Football Club Internazionale Milano Inter 79 (Champions League)

2. Associazione Calcio Milan 68 (Champions League)

3. Football Club Juventus 59 (Champions League)

4. Bologna Football Club 1909 58 (Champions League)

5. Associazione Sportiva Roma 55 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 50 (Conference League)

7. Società Sportiva Lazio 46

8. Società Sportiva Calcio Napoli 45

9. Torino Football Club 44

10. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 43

11. Associazione Calcio Monza 42

12. Genoa Cricket and Football Club 35

13. Unione Sportiva Lecce 29

14. Udinese Calcio 28

15. Empoli Football Club 28

16. Cagliari Calcio 27

17. Hellas Verona Football Club 27

18. Frosinone Calcio 26 (Serie B)

19. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 25 (Serie B)

20. Unione Sportiva Salernitana 1919 15 (Serie B)