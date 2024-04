Il Napoli sta perdendo 1-0 sul campo del Monza, in virtù del gol segnato al 9′ da Djuric su cross di Zerbin, in quella che di fatto è stata la prima azione dell’incontro.

Monza-Napoli 1-0 all’intervallo: manca un rigore clamoroso su Ngonge

Gli azzurri hanno mantenuto il pallino del gioco per tutta la frazione, sebbene in maniera sterile: un 65% di possesso che ha prodotto soprattutto azioni potenziali e due grandissime palle gol fallite da Di Lorenzo al 17′ e da Kvaratskhelia al 42′. I partenopei recriminano per un clamoroso calcio di rigore non assegnato per fallo di Zerbin su Ngonge lanciato a rete al 34′.

Monza-Napoli 1-0 all’intervallo, il tabellino

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Caldirola; Gagliardini, Akpa Akpro; Colpani, Mota (Maldini 27′), Zerbin; Djuric. All: Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahamni, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Ngonge, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

MARCATORI: Djuric 9′

AMMONITI: Ngonge 41′

LIVE | CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Football Club Internazionale Milano Inter 79 (Champions League)

2. Associazione Calcio Milan 68 (Champions League)

3. Football Club Juventus 59 (Champions League)

4. Bologna Football Club 1909 58 (Champions League)

5. Associazione Sportiva Roma 55 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 50 (Conference League)

7. Società Sportiva Lazio 46

8. Società Sportiva Calcio Napoli 45

9. Associazione Calcio Monza 45

10. Torino Football Club 44

11. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 43

12. Genoa Cricket and Football Club 35

13. Unione Sportiva Lecce 29

14. Udinese Calcio 28

15. Empoli Football Club 28

16. Cagliari Calcio 27

17. Hellas Verona Football Club 27

18. Frosinone Calcio 26 (Serie B)

19. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 25 (Serie B)

20. Unione Sportiva Salernitana 1919 15 (Serie B)