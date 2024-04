Calzona: “Nell’intervallo ci siamo dati una scossa. L’Europa non dipende solo da noi”

L’allenatore del Napoli Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa al termine della bella vittoria ottenuta sul campo del Monza per 4-2, grazie ad una pazzesca rimonta maturata nei primi minuti della ripresa.

“So benissimo che abbiamo un potenziale offensivo di livello, ma i problemi difensivi mi disturbano tantissimo. Ci lavoriamo in settimana, ma dobbiamo continuare perché anche oggi abbiamo preso due gol nelle uniche due occasioni concesse”.

“Non è un problema della linea difensiva, ma è un problema di squadra: si pressa male, quando ci puntano ci trovano impreparati. Quando giochi così tanto il tempo per allenarti è minimo. Sono contento che facciamo gol: lavoriamo tanto sotto questo aspetto. Abbiamo giocatori di grande qualità in avanti”.

“Non credo di aver sbagliato formazione, all’inizio si fanno delle scelte in base a quello che vedo in settimana. Kvaratskhelia e Ngonge venivano da un periodo di inattività, così ho preferito inserirli dall’inizio e non a partita in corso”.

“Chi è entrato ha fatto benissimo: Simeone e Raspadori anche con il Barcellona hanno dato il loro apporto. In questo senso non credo di avere dei demeriti. Perché non ho fatto giocare Ostigard? Juan Jesus ha fatto la sua parte, quando si cambia un centrale difensivo bisogna andarci con i piedi di piombo”.

“Sul doppio impegno ct della Slovacchia e allenatore del Napoli, è una cosa che si può fare solo in questo momento, quando non ci sono impegni ufficiali. Anche per preparare le due amichevoli è stato difficile”.