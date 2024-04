Dopo la grande vittoria ottenuta a Monza, torna a pubblicare sul social X (ex Twitter) il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Questo il suo messaggio: “ Abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così per le prossime sette sfide verso l’Europa”!

La gioia di De Laurentiis: “Abbiamo dimostrato di non meritare questa classifica”

Abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così per le prossime sette sfide verso l’Europa! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 7, 2024

Il patron azzurro ci ha tenuto a sottolineare come la sua squadra non valga il settimo posto attualmente occupato, rimarcando la necessità per il club di raggiungere una posizione europea.

Il suo Napoli si qualifica ad Europa League o Champions League da addirittura 14 anni di fila: nessuna società in Italia può vantare lo stesso record. Con la vittoria sul Monza, i campioni in carica hanno scavalcato la Lazio al settimo posto in classifica, e hanno mantenuto invariata la distanza (-7) dalla Roma, che attualmente si trova in quinta posizione.

Grazie al primo posto del nostro paese nel ranking UEFA, allo stato odierno anche quella posizione basterebbe per qualificarsi alla più importante competizione continentale a livello di club.