Zaniolo al Napoli? L’entourage afferma: “È una soluzione molto gradita da Nicolò”

Mentre il Calcio Napoli si prepara a vivere un finale di stagione dove l’obbligo è quello di correre nella speranza di riagganciare il treno Champions League (o quanto meno quello Europeo), iniziano anche le prime voci di calciomercato. Suggestioni, e primi nomi, quelli che in questi giorni si stanno facendo in vista di una sessione di mercato che per il Napoli ha il sapore di rivoluzione. Nelle ultime settimane tra i nomi più gettonati c’è quello di Nicolò Zaniolo, l’ex Roma è in uscita dall’Aston Villa e le parole dell’entourage fanno scatenare i primi rumors su un arrivo del calciatore a Napoli.

L’agente di Zaniolo apre all’arrivo di Nicolò al Napoli, le parole sono eloquenti

Il rumor nasce dalle parole dell’entourage del calciatore, che a Radio Kiss Kiss Napoli ha risposto così alle varie domande di un eventuale arrivo dell’ex Roma a Napoli: “Napoli piazza bellissima, la verità è che sarebbe una soluzione molto gradita a Nicolò”. Parole che hanno scatenato subito i social con i tifosi azzurri che si sono spaccati in due grosse fazioni. La scelta dell’italiano affascina alcuni mentre per altri potrebbe essere l’ennesimo calciatore che non renderebbe con la maglia azzurra.

A confermare la tesi dell’arrivo del calciatore c’è anche un ricordo di qualche anno fa, dove il protagonista è Manna, prossimo ds del Napoli, che spesso ha spinto per l’arrivo del calciatore dell’Aston Villa alla Juventus. Nulla di confermato dunque, ma solo tante ipotesi, visto che comunque mancano ancora tre mesi al mercato, senza dimenticare che Zaniolo con molta probabilità farà parte della spedizione azzurra che capitanata da Luciano Spalletti difenderà i colori dell’Italia in Germania per l’Europeo. La voce di un approdo dell’attaccante però si fa sempre più insistente e dunque non è da escludere un arrivo al Napoli del calciatore.