Torna Air Victor, ma il gol contro il Monza non è il più ‘alto’: la classifica

Il gol segnato ieri da Victor Osimhen contro il Monza ha sbalordito per l’altezza raggiunta dal nigeriano in volo al momento del colpo di testa. Un gesto atletico poderoso, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso negli istanti successivi per il modo in cui è ricaduto al suolo, impattando con il volto e rimanendo dolorante a terra per alcuni secondi.

Per fortuna il numero 9 del Napoli non ha riportato nessun tipo di trauma, ed ha proseguito regolarmente l’incontro, vinto poi dagli azzurri per 4-2 in rimonta grazie a ben 4 reti segnate nell’arco di soli 13′.

Un salto, quello di Air Victor, che ha riportato alla mente i grandi colpi di testa di Cristiano Ronaldo, dominatore assoluto della speciale graduatoria sui gol realizzati da altezze impossibili. Andiamola dunque a guardare nel dettaglio.

Nella top 10 è presente anche Osimhen, ma con un’altra realizzazione: nella stagione tricolore, il centravanti azzurro contro lo Spezia riuscì a toccare quota 2,58 metri: ben 35 centimetri in più rispetto allo sbalorditivo gol realizzato a Monza.

La classifica dei 10 salti più alti nella storia del calcio: Osimhen quinto con un altro gol

1) CRISTIANO RONALDO

Gol segnato a: 2.93 metri

Partita: Real Madrid-Manchester United 1-1 (Champions League)

Data: 13 febbraio 2013

2) YOUSSEF EN-NESYRI

Gol segnato a: 2.78 metri

Partita: Marocco-Portogallo 1-0 (Mondiali)

Data: 10 dicembre 2022

3) BEVIS MUGABI

Gol segnato a: 2.62 metri

Partita: Ross County-Motherwell 1-2 (campionato scozzese)

Data: 27 gennaio 2021

4) FIKAYO TOMORI

Gol segnato a: 2.61 metri

Partita: Juventus-Milan 0-3 (Serie A)

Data: 9 maggio 2021

5) VICTOR OSIMHEN

Gol segnato a: 2.58 metri

Partita: Spezia-Napoli 0-3 (Serie A)

Data: 5 febbraio 2023

6) CRISTIANO RONALDO

Gol segnato a: 2.56 metri

Partita: Sampdoria-Juventus 1-2 (Serie A)

Data: 18 dicembre 2019

7) ZLATAN IBRAHIMOVIC

Stacco a: 2.53 metri (assist)

Partita: Inter-Milan 4-2 (Serie A)

Data: 9 febbraio 2020

8) CRISTIANO RONALDO

Gol segnato a: 2.47 metri

Partita: Juventus-Torino 1-1 (Serie A)

Data: 3 maggio 2019

9) CRISTIANO RONALDO

Gol segnato a: 2.44 metri

Partita: Real Madrid-Osasuna 7-1 (Liga)

Data: 6 novembre 2011

10) CRISTIANO RONALDO

Gol segnato a: 2.42 metri

Partita: Portogallo-Galles 2-0 (Europei)

Data: 6 luglio 2016