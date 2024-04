Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A.

Castel Volturno, è allarme infermeria: oggi out tre giocatori azzurri

La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito di forza. Di seguito il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina finale. Olivera ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e Politano hanno svolto allenamento personalizzato in palestra.

Il Napoli giocherà domenica alle 12,30 contro il Frosinone a Fuorigrotta una partita decisiva per il prosieguo della stagione. Gli uomini di Calzona, dopo la clamorosa rimonta di Monza, hanno ritrovato verve e ottimismo: il quinto posto, che vale attualmente la qualificazione alla prossima UEFA Champions League, dista 7 punti.

L’ultimo piazzamento utile per ottenere il pass alla competizione iridata è occupato dalla Roma di Daniele De Rossi, fresca vincitrice del derby capitolino, che dovrà però passare per il Maradona alla 34esima giornata. Quella sarà davvero l’ultima possibilità che avranno i partenopei di ridurre il gap in graduatoria nei confronti dei giallorossi.