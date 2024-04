Il napoletano onorario Luciano Spalletti torna in città. Con l’uscita del film scudetto “Sarò con te”, che verrà proiettato in tantissime sale di tutta Italia dal 4 maggio, è stata programmata anche una proiezione in anteprima per presentarlo.

Spalletti torna a Napoli, c’è la data: squadra e città impazienti di riabbracciarlo

La prima del film è stata pianificata per venerdì 2 maggio, verosimilmente o al The Space Cinema o al Metropolitan, arricchita dalla presenza del gruppo squadra capitanato da Giovanni Di Lorenzo, e dal mister Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo svestirà così per una sera i panni del commissario tecnico della nazionale, e infilerà nuovamente la tuta da allenatore del Napoli, in un tuffo nel recente passato che provocherà sentimenti contrastanti ed emozionanti.

Il titolo del film, “Sarò con te”, fu lo slogan che proprio Spalletti volle a tutti i costi sulle cosiddette pettorine indossate dai calciatori durante gli allenamenti e in panchina, accompagnato da parte del prosieguo del famoso coro “E tu non devi mollare”. Un messaggio profetico, stimolante, aggregante, che è stato in grado di unire un popolo intero, trascinandolo ad un immortale tricolore di cui lui stesso ne porterà le stimmate addosso per sempre.